У CoinShares передбачили новий максимум Bitcoin протягом двох років — Finance.ua

У CoinShares передбачили новий максимум Bitcoin протягом двох років Вчора 18:12 — Фінтех і Картки

У CoinShares передбачили новий максимум Bitcoin протягом двох років

Ціна першої криптовалюти може продовжити падіння, але досягне чергового історичного максимуму протягом найближчих 24 місяців, вважає директор зі стратегії CoinShares Мелтем Демірорс.

Вона нагадала, що біткойн завжди був «циклічним активом» із просіданнями від піку до мінімуму в межах 80-90%.

Оскільки поточні котирування цифрового золота приблизно на 65% нижчі за зафіксований у листопаді 2021 року рекордний рівень, «ще є місце для деякої корекції», зазначила Демірорс.

При цьому вона не очікує падіння курсу нижче $14 000, вказавши на сильний рівень підтримки на $20 000.

«У наступні 24 місяці ми побачимо нові історичні максимуми біткойна», — заявила Демірорс.

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Проте розворот цінового тренду відбудеться через якийсь час, оскільки поки що не видно «ніяких каталізаторів зростання», уточнила експерт.

На її думку, в умовах поточного ведмежого ринку велика кількість криптовалютів фактично припинить існування.

«Є довгий шлейф криптоактивів, які, вважаю, впадуть до нуля, оскільки у них немає жодних довгострокових перспектив. Аналогічний процес ми бачили в акціях технологічних компаній», — сказала Демірорс.

Раніше глава Galaxy Digital Майк Новограц спрогнозував, що рецесія на криптовалютному ринку триватиме ще близько 18 місяців. Він також не очікує падіння біткойна нижче за рівень $14 000.

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