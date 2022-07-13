Криптовалюта Ethereum має всі шанси обігнати Bitcoin за вартістю — Finance.ua

Криптовалюта Ethereum має всі шанси обігнати Bitcoin за вартістю Вчора 00:21 — Фінтех і Картки

Криптовалюта Ethereum має всі шанси обігнати Bitcoin за вартістю

Дослідник DeFi Вівек Раман заявив, що перехід Ethereum на Proof-of-Stake (PoS) дозволить ЕТН обігнати ВТС за вартістю.

У своєму пості у Твіттері Вівек Раман підкреслив, що майбутній перехід на «зелений» блокчейн гарантує Ethereum створення кращої економічної структури для платформи смарт-контрактів, зниження інфляції ефіріуму та підвищення безпеки.

Після переходу на PoS ефіріум вважатиметься цифровою облігацією, а основний актив використовуватиметься як забезпечення. Довгоочікуваний перехід Ethereum на PoS може стати переломним моментом для індустрії криптовалют, оскільки він значно знизить споживання енергії другим за розміром блокчейном.

Наразі достеменно невідомо, коли саме відбудеться перехід Ethereum на PoS. Раніше Віталік Бутерін запевняв криптоспільноту, що блокчейн перейде на алгоритм консенсусу Proof-of-Stake вже у серпні. А засновник BTC. TOP і відомий китайський майнер Цзян Чжоер передбачив, що перехід Ethereum на «зелений» блокчейн відбудеться в період з жовтня по грудень цього року.

Нагадаємо, ще на початку червня тестова мережа Ethereum Ropsten успішно перейшла на алгоритм консенсусу PoS. Тепер за підтвердження операцій відповідають не майнери, а валідатори. У рамках переходу тестової мережі відбулося злиття ланцюжка Ropsten на базі Proof-of-Work (PoW) та «сигнального ланцюга» Beacon Chain, який працює на Proof-of-Stake.

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noworries За матеріалами:

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