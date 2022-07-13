Криптовалюта Ethereum має всі шанси обігнати Bitcoin за вартістю — Finance.ua

Криптовалюта Ethereum має всі шанси обігнати Bitcoin за вартістю
Дослідник DeFi Вівек Раман заявив, що перехід Ethereum на Proof-of-Stake (PoS) дозволить ЕТН обігнати ВТС за вартістю.
У своєму пості у Твіттері Вівек Раман підкреслив, що майбутній перехід на «зелений» блокчейн гарантує Ethereum створення кращої економічної структури для платформи смарт-контрактів, зниження інфляції ефіріуму та підвищення безпеки.
Після переходу на PoS ефіріум вважатиметься цифровою облігацією, а основний актив використовуватиметься як забезпечення. Довгоочікуваний перехід Ethereum на PoS може стати переломним моментом для індустрії криптовалют, оскільки він значно знизить споживання енергії другим за розміром блокчейном.
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Наразі достеменно невідомо, коли саме відбудеться перехід Ethereum на PoS. Раніше Віталік Бутерін запевняв криптоспільноту, що блокчейн перейде на алгоритм консенсусу Proof-of-Stake вже у серпні. А засновник BTC. TOP і відомий китайський майнер Цзян Чжоер передбачив, що перехід Ethereum на «зелений» блокчейн відбудеться в період з жовтня по грудень цього року.
Нагадаємо, ще на початку червня тестова мережа Ethereum Ropsten успішно перейшла на алгоритм консенсусу PoS. Тепер за підтвердження операцій відповідають не майнери, а валідатори. У рамках переходу тестової мережі відбулося злиття ланцюжка Ropsten на базі Proof-of-Work (PoW) та «сигнального ланцюга» Beacon Chain, який працює на Proof-of-Stake.
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