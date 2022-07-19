Загальна вартість усіх криптовалют у світі стала більше 1 трильйона — Finance.ua

Загальна вартість усіх криптовалют у світі стала більше 1 трильйона Вчора 18:30 — Фінтех і Картки

Загальна вартість усіх криптовалют у світі стала більше 1 трильйона

Після кількох тижнів ведмежої торгівлі, невизначеності та волатильності справи на більшій частині ринку криптовалют нарешті починають покращуватись. Загальна капіталізація вже відновила позначку 1 трильйон доларів і продовжує зростати.

Зокрема, згідно з даними CoinMarketCap, отриманими 18 липня, капіталізація світового ринку криптовалют збільшилася приблизно на 4,39% за останні 24 години, з приблизно 977 мільярдів доларів до поточних 1,02 трильйона доларів.

Весь ринок криптовалют зафіксував зростання в тандемі з ціною Bitcoin (BTC) — майже всі з ТОП-20 найбільших цифрових валют за ринковою капіталізацією на момент публікації торгувалися у плюсі.

Протягом дня Bitcoin тимчасово торгувався вище $ 22 000 за 1 ВТС.

На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

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