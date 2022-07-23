Україна посіла перший рядок у рейтингу кількості власників криптовалют — Finance.ua

Україна посіла перший рядок у рейтингу кількості власників криптовалют Вчора 07:01 — Фінтех і Картки

Україна посіла перший рядок у рейтингу кількості власників криптовалют

Україна опинилася на першому місці в рейтингу держав з найбільшою часткою власників криптовалюти серед населення, представленого в огляді Конференції ООН з торгівлі та розвитку.

Частка росії становить 11,9%. У топ-10 також увійшли Венесуела (10,3%), Сінгапур (9,4%), Кенія (8,5%), США (8,3%), Індія (7,3%), ПАР (7,1%), Нігерія (6,3%), Колумбія (6,1%).

В огляді зазначається, що зараз у світі існує понад 19 тисяч різноманітних криптовалют, тоді як у 2018 році їх було лише 1,5 тисячі. Нині існує понад 450 криптобірж. Їхні щоденні торгові обороти в травні 2021 року досягли піку в $ 500 млрд, що еквівалентно максимальному щоденному обсягу торгів, досягнутому на другій за величиною фондовій біржі у світі Nasdaq у січні 2022 року.

Експерти виділяють дві основні причини збільшення інтересу до криптовалют серед країн, що розвиваються. По-перше, під час пандемії криптовалюти брали своє швидкістю транзакцій та низькою комісією для переказів, оскільки у цей період вартість традиційних грошових переказів була дуже високою. По-друге, криптовалютами частіше користуються люди із середнім рівнем доходу, і коли в багатьох країнах, що розвиваються, зростали ризики знецінення валюти та зростала інфляція через пандемію. Тому криптовалюти стали найкращим способом для збереження коштів.

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