Україна посіла перший рядок у рейтингу кількості власників криптовалют — Finance.ua
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Україна посіла перший рядок у рейтингу кількості власників криптовалют

Фінтех і Картки
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Україна посіла перший рядок у рейтингу кількості власників криптовалют
Україна посіла перший рядок у рейтингу кількості власників криптовалют
Україна опинилася на першому місці в рейтингу держав з найбільшою часткою власників криптовалюти серед населення, представленого в огляді Конференції ООН з торгівлі та розвитку.
Частка росії становить 11,9%. У топ-10 також увійшли Венесуела (10,3%), Сінгапур (9,4%), Кенія (8,5%), США (8,3%), Індія (7,3%), ПАР (7,1%), Нігерія (6,3%), Колумбія (6,1%).
В огляді зазначається, що зараз у світі існує понад 19 тисяч різноманітних криптовалют, тоді як у 2018 році їх було лише 1,5 тисячі. Нині існує понад 450 криптобірж. Їхні щоденні торгові обороти в травні 2021 року досягли піку в $ 500 млрд, що еквівалентно максимальному щоденному обсягу торгів, досягнутому на другій за величиною фондовій біржі у світі Nasdaq у січні 2022 року.

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Експерти виділяють дві основні причини збільшення інтересу до криптовалют серед країн, що розвиваються. По-перше, під час пандемії криптовалюти брали своє швидкістю транзакцій та низькою комісією для переказів, оскільки у цей період вартість традиційних грошових переказів була дуже високою. По-друге, криптовалютами частіше користуються люди із середнім рівнем доходу, і коли в багатьох країнах, що розвиваються, зростали ризики знецінення валюти та зростала інфляція через пандемію. Тому криптовалюти стали найкращим способом для збереження коштів.
За матеріалами:
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