Понад половину всіх Bitcoin майнять на «зеленій» енергії — Finance.ua

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Понад половину всіх Bitcoin майнять на «зеленій» енергії

Фінтех і Картки
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Понад половину всіх Bitcoin майнять на «зеленій» енергії
Понад половину всіх Bitcoin майнять на «зеленій» енергії
Частка «зеленої» енергії у видобутку Bitcoin досягла майже 60%.
Про це повідомили дослідники організації, що об’єднує майнерів ВТС по всьому світу, Bitcoin Mining Council.
Згідно з інформацією зі звіту Bitcoin Mining Council, за квітень, травень та червень 2022 року частка «зеленої» енергії в майнінгу BTC зросла на 6%, порівняно з цим же періодом минулого року та на 2%, у порівнянні з І кварталом. Наразі загальний показник становить 59.5%, втім компанії, що входять до Bitcoin Mining Council, забезпечені електрикою із відновлюваних джерел на 66.8%.

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Також дослідники наголосили, що майнери Bitcoin генерують лише 0.09% від загальних викидів вуглекислого газу в атмосферу, а споживають 0.15% від світової генерації електрики. Втім, ці факти «не діють» на криптовалютних скептиків, які готуються до «війни» з майнерами та інвесторами.
Ннещодавно стало відомо, що недоброзичливці криптогалузі планують зустрітися в Лондоні, щоб поділитися своїм скептицизмом та поспілкуватися із законодавцями на власній антикриптографічній конференції. А міністр енергетики Швеції декілька днів тому закликав уряд обмежити майнінг криптовалют через нестачу електроенергії, пояснивши, що країні «потрібна енергія для корисніших речей, ніж Bitcoin».
За матеріалами:
noworries
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