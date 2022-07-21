Tesla продала 75% своїх Bitcoin за майже мільярд доларів — Finance.ua

Tesla продала 75% своїх Bitcoin за майже мільярд доларів 21.07.2022, 11:12 — Фінтех і Картки

Tesla продала 75% своїх Bitcoin за майже мільярд доларів

Компанія Tesla Ілона Маска заявила про продаж у другому кварталі цього року 75% своїх біткоїнів на суму 936 млн дол.

Про це повідомляє CNBC

«Станом на кінець 2-го кварталу ми конвертували приблизно 75% наших покупок Bitcoin у фіатну валюту», — заявила Tesla у своєму звіті про прибутки за другий квартал.

Компанія заявила, що ці продажі додали 936 мільйонів доларів готівки до її балансу.

Пізніше глава компанії Ілон Маск пояснив, чому Tesla пішла на такий крок.

«Причина, чому ми продали купу наших Bitcoin, полягала в тому, що ми не знали, коли пом’якшаться карантинні заходи, пов’язані з COVID-19 у Китаї. Тому для нас було важливо максимізувати нашу позицію з готівкою», — сказав він.

При цьому Маск зазначив, що таке рішення компанії не слід сприймати як якийсь вирок Bitcoin, і додав, що Tesla відкрита для збільшення своїх криптовалютних активів у майбутньому.

До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

Укрінформ За матеріалами:

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