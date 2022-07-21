Tesla продала 75% своїх Bitcoin за майже мільярд доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla продала 75% своїх Bitcoin за майже мільярд доларів

Фінтех і Картки
787
Tesla продала 75% своїх Bitcoin за майже мільярд доларів
Tesla продала 75% своїх Bitcoin за майже мільярд доларів
Компанія Tesla Ілона Маска заявила про продаж у другому кварталі цього року 75% своїх біткоїнів на суму 936 млн дол.
Про це повідомляє CNBC.
«Станом на кінець 2-го кварталу ми конвертували приблизно 75% наших покупок Bitcoin у фіатну валюту», — заявила Tesla у своєму звіті про прибутки за другий квартал.
Компанія заявила, що ці продажі додали 936 мільйонів доларів готівки до її балансу.
Пізніше глава компанії Ілон Маск пояснив, чому Tesla пішла на такий крок.

Dogecoin: перша «мемна криптовалюта» з неабиякими перспективами

«Причина, чому ми продали купу наших Bitcoin, полягала в тому, що ми не знали, коли пом’якшаться карантинні заходи, пов’язані з COVID-19 у Китаї. Тому для нас було важливо максимізувати нашу позицію з готівкою», — сказав він.
При цьому Маск зазначив, що таке рішення компанії не слід сприймати як якийсь вирок Bitcoin, і додав, що Tesla відкрита для збільшення своїх криптовалютних активів у майбутньому.
До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.
Почати заробляти на Coinbase
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.