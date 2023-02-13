Криптовалюти й світ навколо: оператор BTC-банкоматів збанкрутував, а криптозима ось-ось закінчиться — Finance.ua

Криптовалюти й світ навколо: оператор BTC-банкоматів збанкрутував, а криптозима ось-ось закінчиться Сьогодні 14:32 — Криптовалюта

Криптовалюти й світ навколо: оператор BTC-банкоматів збанкрутував, а криптозима ось-ось закінчиться

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют – це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 6 до 12 лютого 2023:

Ще одне банкрутство у світі крипти. Минулого тижня провайдер Bitcoin-банкоматів Coin Cloud Минулого тижня провайдер Bitcoin-банкоматів Coin Cloud подав заяву про захист від банкрутства. Це американська компанія з Лас-Вегаса, яка мала мережу в США та Бразилії.

Згідно із заявою, компанія має заборгованість у розмірі від $100 млн до $500 млн. Активи оператора оцінюються в $50-100 млн. А кількість кредиторів — до 10 000.

❄️ Коли закінчиться криптозима. Наступний бичачий ринок почнеться раніше, ніж думає більшість людей. У цьому впевнений гендиректор Morgan Creek Capital Марк Юско.

За його прогнозом, криптозима може закінчитися ще до II кварталу 2023 року. Юско каже, що зростанню ринку цифрових активів сприятимуть поєднання м’якшої політики Федеральної резервної системи США і наближення халвінгу Bitcoin.

Скам із «поверненням депозитів» клієнтів FTX. Скандальна біржа FTX 👁️‍🗨️Скандальна біржа FTX звернула увагу на хвилю скаму , яка атакувала постраждалих клієнтів.

Криптобіржа попереджає, що шахраї можуть надсилати листи з обіцянками повернути депозити зі збанкрутілої компанії. Для цього вони просять сплатити комісії, провести платежі або дати паролі до акаунтів. Не робіть цього, якщо не хочете «поділитися» грошенятами із злочинцями.

👨‍💻 «Плідна» робота хакерів з КНДР. За даними ООН, у 2022 році хакери, пов’язані з Північною Кореєю, викрали більше криптовалютних активів та секретних даних, ніж у попередні роки.

За їхніми оцінками, минулого року ці хакери вкрали віртуальні активи на суму від 630 млн до 1 млрд доларів!

🇬🇧 Найбільш прихильне до крипти місто. У 🇬🇧 рейтингу найбільш лояльних міст до криптовалют від аналітиків компанії Recap переможцем 2022 року став Лондон.

Експерти оцінювали наявність криптовалютних банкоматів, прозоре оподаткування цифрових активів, робочі місця у криптосекторі тощо. До топ-трійки криптолояльних мегаполісів також потрапили Дубай і Нью-Йорк.

Цікаво, що саме Великобританія у рейтингу визнана середовищем, де зафіксовано найбільше криптовалютних шахраїв у світі. Зловмисники обирають Сполучене Королівство, оскільки у Британії недостатньо розвинена законодавча база, що здатна їм протистояти.

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