Криптовалюти й світ навколо: Bitcoin «обігнав» Visa і Mastercard, а Китай видаватиме право на власність у блокчейні — Finance.ua

Криптовалюти й світ навколо: Bitcoin «обігнав» Visa і Mastercard, а Китай видаватиме право на власність у блокчейні Сьогодні 14:41 — Криптовалюта

Криптовалюти й світ навколо: Bitcoin «обігнав» Visa і Mastercard, а Китай видаватиме право на власність у блокчейні

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 20 до 25 лютого 2023:

Bitcoin «обганяє» Visa і Mastercard. Станом на 20 лютого курс Станом на 20 лютого курс BTC сягнув позначки в $24,48 тисячі з ринковою капіталізацією в $472,4 млрд. Це значно перевершує показники Visa ($469,87 млрд), а також Mastercard ($344,24 млрд).

Примітно, що це вже втретє, коли Bitcoin перевершує Visa в розрізі ринкової капіталізації. Ось тут можна почитати деталі.

Золото 21 століття. У Deutsche Bank вірять, що Bitcoin цілком може стати цифровим золотом 21-го століття. Ось минулого тижня аналітик Deutsche Bank Research Маріон Лабур У Deutsche Bank вірять, що Bitcoin цілком може стати цифровим золотом 21-го століття. Ось минулого тижня аналітик Deutsche Bank Research Маріон Лабур заявила , що ринкова капіталізація криптовалют перевищила $1 трлн — а такі цифри занадто важливі, щоб їх ігнорувати.

«Багато хто ставиться до Bitcoin як до страховки від інфляції. До того ж, люди хочуть володіти активами, які не контролюються урядом. Століттями цю функцію виконувало золото. Потенційно Bitcoin може стати цифровим золотом 21-го століття», — каже Лабур.

Активи для турбулентних часів. Автор відомого бестселера «Багатий тато, бідний тато» та інвестор Роберт Кійосакі Автор відомого бестселера «Багатий тато, бідний тато» та інвестор Роберт Кійосакі вкотре зробив публічну заяву на підтримку Bitcoin. Крім того, він виділив активи, які особливо актуальні під час кризових періодів.

Кійосакі запевняє, що інвестування в акції, облігації, взаємні фонди та ETF — ризиковий варіант, тим паче у нестабільні часи. Натомість для турбулентних періодів, за словами інвестора, підходять такі активи, як золото, срібло і... Bitcoin.

💰 Не в крипту, а в банки. А ось віцепрезидент Berkshire Hathaway Чарлі Мангер, як і раніше, дуже скептично налаштований щодо криптовалют.

«Я думаю, вони всі (криптоентузіасти та інфлюенсери) ідіоти. Криптовалюта — марна справа. Інвесторам слід уникати людей, які просувають її», — заявив Мангер.

Право на власність даних на базі блокчейна. Китай продовжує будувати «регульовану економіку даних». Минулого тижня стало відомо, що китайське місто Шеньчжень Китай продовжує будувати «регульовану економіку даних». Минулого тижня стало відомо, що китайське місто Шеньчжень впроваджує технологію блокчейн для захисту володіння даними.

Відповідно до проєкту, власники даних можуть заявити про права власності на свої дані, які були зібрані підприємствами та їхніми похідними за обопільною згодою. Після реєстрації власники даних отримають свідоцтво про право власності, яке може торгуватися на ринку даних або використовуватися як активи для цілей фінансування та бухгалтерського обліку.

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