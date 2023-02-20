Віцепрезидент Berkshire Hathaway закликав інвестувати в банки, а не у криптовалюту — Finance.ua

Віцепрезидент Berkshire Hathaway закликав інвестувати в банки, а не у криптовалюту Сьогодні 04:09 — Криптовалюта

Віцепрезидент Berkshire Hathaway закликав інвестувати в банки, а не у криптовалюту

Цього тижня відбулися щорічні збори інвесторів Daily Journal, у яких взяв участь Чарлі Мангер. Він обіймає посаду віцепрезидента в Berkshire Hathaway, конгломерату, який контролює видання.

Під час зустрічі 99-річний Мангер охоче відповідав на запитання преси і не оминув увагою поточну ситуацію на світовому ринку. Зокрема, можна виділити три основні теми, яких торкнувся віцепрезидент Berkshire Hathaway: інвестиції в банки, взаємини конгломерату з КНР і ШІ (штучний інтелект).

Чарлі Мангер, як і раніше, скептично налаштований щодо криптовалют

Діловий партнер «Оракула з Омахи» (Воррен Баффет) неодноразово критикував саму ідею цифрових активів. Саме йому належить висловлювання про те, що криптовалюти гарні тільки для торговців дітьми.

Також він неодноразово закликав федеральну владу повністю заборонити обіг крипты в США. На зустрічі інвесторів Daily Journal Мангер тільки підкріпив цю тезу, зазначивши таке:

«Я думаю, вони всі (криптоентузіасти та інфлюенсери) ідіоти. Криптовалюта марна. Інвесторам слід уникати людей, які просувають її».

Куди ж Мангер пропонує інвестувати? Як не дивно, але в банки. Попри те, що Berkshire Hathaway скоротив свій портфель, у ньому, як і раніше, є цінні папери великих фінансових установ.

Про ШІ

На запитання журналістів про те, як Мангер оцінює ChatGPT, і як чат-бот може вплинути на роботу видання, він відповів так:

«Зараз навколо ШІ багато галасу. Штучний інтелект дійсно дуже важливий, але, зрозумійте, він не вилікує рак. У ньому теж багато різної нісенітниці. У мене про нього змішане враження».

Про КНР та інвестиції Daily Journal у китайські компанії

Мангер не став заперечувати, що в портфелі видання є цінні папери контрагентів із Китаю. Однак інвестиції в Alibaba він назвав «найбільшою помилкою з тих, що коли-небудь робили».

Але це стосується не всіх компаній. Так, наприклад, Berkshire Hathaway володіє акціями BYD, виробника електромобілів у КНР. Зі слів Мангера, автоконцерн настільки сильно випереджає Tesla в Китаї, що ці компанії не можна навіть порівнювати.

На тлі ситуації з зондами в США з новою силою зазвучав заклик обмежити вплив китайських фондів і венчурних інвесторів. Berkshire Hathaway неодноразово критикували за вкладення в компанії КНР.

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