Китайське місто видаватиме право на власність даних на базі блокчейна — Finance.ua

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Китайське місто видаватиме право на власність даних на базі блокчейна

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Китайське місто видаватиме право на власність даних на базі блокчейна
Китайське місто видаватиме право на власність даних на базі блокчейна
Шеньчжень впроваджує технологію блокчейн для захисту володіння даними, оскільки влада Китаю прагне побудувати регульовану економіку даних.
Дані про реєстрацію прав власності даними зберігатимуться на блокчейні протягом щонайменше 30 років, говориться у проекті уряду міста Шеньчжень щодо режиму реєстрації прав власності на дані.
Відповідно до пропозиції, власники даних можуть заявити про права власності на свої дані, які були зібрані підприємствами та їхніми похідними за обопільною згодою, подавши заявку на реєстрацію до відповідних органів.
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Після реєстрації власники даних отримають свідоцтво про право власності, яке може торгуватися на ринку даних або використовуватися як активи для цілей фінансування та бухгалтерського обліку.
У грудні минулого року влада Китаю опублікувала посібник зі створення регульованого ринку даних, у якому викладено плани зі створення нормативно-правової бази в галузі володіння даними.
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