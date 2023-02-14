Visa випустить картки, якими можна розраховуватись у криптовалюті — Finance.ua

Visa випустить картки, якими можна розраховуватись у криптовалюті Сьогодні 22:36 — Криптовалюта

Криптоплатформа Wirex оголосила про стратегічне партнерство з Visa.

Компанії планують випускати дебетові картки з підтриманням криптовалюти у понад 40 країнах.

Наразі відомо, що послуга запрацює у Великій Британії та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Партнерство дасть змогу більшій кількості людей отримати доступ до переваг криптовалют.

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«Visa запропонує своїм клієнтам ще більше варіантів оплати. Ми дуже раді, що Wirex фокусується на Азійсько-Тихоокеанському регіоні, даючи змогу людям витрачати криптовалюту в мільйонах місцевих торгових точок, які приймають картки Visa», — зазначив регіональний керівник Visa Метт Вуд.

Натомість у Wirex наголосили, що безпека та інновації Visa допоможуть компанії продовжити розробляти застосунки та картки нового покоління.

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