PayPal призупинила розробку своєї криптовалюти — Finance.ua

PayPal призупинила розробку своєї криптовалюти Сьогодні 19:34 — Криптовалюта

PayPal призупинила розробку своєї криптовалюти

За даними видання Bloomberg, платіжний гігант PayPal призупинив розробку власного стейблкоїна. На рішення вплинуло розслідування американських регуляторів щодо Paxos.

Раніше повідомлялося, що Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) розпочав розслідування щодо Paxos Trust, емітента стейблкоїнів Pax (USDP) і Binance (BUSD). Наразі невідомо, що саме стало предметом уваги регулятора, проте PayPal працювала саме з цією компанією для створення свого стейблкоїна.

Очікувалося, що стабільна криптовалюта від PayPal з’явиться вже найближчими місяцями. Стейблкоїн мав бути прив’язаний до курсу долара США.

«Ми все ще досліджуємо можливості стейблкоїнів. Якщо і коли ми вирішимо продовжити свій проєкт, то, безумовно, будемо тісно працювати з усіма регуляторами», — повідомила представниця PayPal Аманда Міллер.

Нещодавно компанія PayPal повідомила, що на рахунках її клієнтів помітно скоротився обсяг цифрових активів. Сума знизилася на 13% порівняно з вереснем минулого року і становила $ 604 млн.

noworries За матеріалами:

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