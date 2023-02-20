Bitcoin обійшов Visa і Mastercard за показником ринкової капіталізації — Finance.ua

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Bitcoin обійшов Visa і Mastercard за показником ринкової капіталізації

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Bitcoin обійшов Visa і Mastercard за показником ринкової капіталізації
Bitcoin обійшов Visa і Mastercard за показником ринкової капіталізації
Станом на 20 лютого, курс BTC сягнув позначки в $24,48 тисячі з ринковою капіталізацією в $472,4 млрд. Це значно перевершує показники Visa ($469,87 млрд), а також Mastercard ($344,24 млрд).
Зазначимо, що це статистика порталу CoinMarketCap. Примітно, що це вже втретє, коли Bitcoin перевершує Visa в розрізі ринкової капіталізації.
Минулого разу це сталося в грудні 2020 року, коли курс BTC «пробив стелю» у $25 тисяч, і у квітні 2021 року, напередодні нового булрана. У жовтні минулого року біткоїн був близький до лідерства в цьому змаганні, але через місяць серйозно відстав.
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Падіння ринкової капіталізації активу відбулося на тлі банкрутства FTX. Тоді показник «просів» на $100 млрд. Однак уже в січні біткоїн повернув позиції. Ба більше, показник збільшився на $65 млрд.
У випадку з Mastercard ситуація ще більш знакова. Тут розрив навіть більший. Ситуацію підігріває і той факт, що біткоїн продовжує зростати, тоді як дорогоцінні метали і бонди падають. Це зазначив і екс-CEO MicroStrategy Майкл Сейлор.
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