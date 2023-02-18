Bitcoin до 2032 року може коштувати 10 мільйонів доларів, – експерт — Finance.ua

Bitcoin до 2032 року може коштувати 10 мільйонів доларів, – експерт Сьогодні 03:51 — Криптовалюта

Bitcoin до 2032 року може коштувати 10 мільйонів доларів, – експерт

Генеральний директор Blockstream Адам Бек вважає, що ціна ВТС може сягнути $ 10 мільйонів до 2032 року.

Аналітик зазначив, що з 2013 року курс BTC лише подвоювався, тож якщо ця тенденція збережеться, приблизно через дев’ять років ціна Bitcoin досягне $ 10 млн, а ринкова капіталізація — $ 200 трлн.

За словами Бека, щоб досягти таких показників, варто прискорити вдосконалення технологій другого рівня ВТС та інфраструктури криптогаманців.

«Нам потрібно, щоб наступний мільярд нових користувачів цифрових активів володіли власними UTXO (залишками коштів, які залишаються після здійснення транзакцій), персональними ключами та стійким до цензури холодним сховищем», — вважає криптоінвестор.

Аналітик підкреслив, що поки всього 1−2% населення світу володіє Bitcoin . Бек прогнозує, що переважна більшість вкладників у майбутньому зберігатиме флагманський актив на холодних криптогаманцях.

«З огляду на волатильність, я думаю, що Bitcoin може різко підскочити й досягти ринкової капіталізації у 100−300 трильйонів доларів. Тож я підозрюю, що люди з середніми точками входу не матимуть особливого стимулу продавати великі обсяги криптовалют», — пояснив фінансист.

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borgexpert За матеріалами:

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