Аналітик Cred переконаний, що Bitcoin зросте на 433% — Finance.ua
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Аналітик Cred переконаний, що Bitcoin зросте на 433%

Криптовалюта
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Аналітик Cred переконаний, що Bitcoin зросте на 433%
Аналітик Cred переконаний, що Bitcoin зросте на 433%
Криптовалютний аналітик, відомий під псевдонімом Cred, поділився власною думкою з приводу майбутнього Bitcoin.
Експерт вважає, що Bitcoin може повторити цінову динаміку токена штучного інтелекту Fetch. ai (FET).
Як пояснив Cred своїм 337 200 підписникам у Twitter, графік ВТС вже демонструє зростання, подібне до децентралізованої мережі машинного навчання FET, яка цього року піднялась на колосальні 433%. Зважаючи на графік аналітика, він прогнозує короткий відкат для BTC, перш ніж флагманська криптовалюта підскочить до рівня вище $ 44 000 у найближчі місяці.
Аналітик Cred переконаний, що Bitcoin зросте на 433%
«Ось наочне порівняння графіків ВТС та FET. І одразу останнє падіння п’ятої хвилі до нового історичного максимуму не виглядає таким божевільним, чи не так? Якщо Bitcoin імітуватиме ріст Fetch.ai — це виглядатиме приблизно так», — написав аналітик.

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Fetch.ai — мережа з відкритим доступом, яка використовує децентралізований штучний інтелект та машинне навчання для забезпечення зростання та розвитку цифрової економіки за мінімальної участі людини. Платформа надає розробникам інструменти, необхідні створення автономних агентів, які оптимізують розумні будинки, ланцюжки поставок, транспорт та інші галузі. Нативний токен Fetch.ai FET використовується для оплати комісій мережі та винагороди валідаторів.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
noworries
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