Bitcoin стане золотом 21 століття, — Deutsche Bank — Finance.ua
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Bitcoin стане золотом 21 століття, — Deutsche Bank

Криптовалюта
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Bitcoin стане золотом 21 століття, — Deutsche Bank
Bitcoin стане золотом 21 століття, — Deutsche Bank
Аналітик Deutsche Bank Research Маріон Лабур випустила дослідження про те, як цифрові гроші вплинуть на майбутнє людства.
Експертка почала з того, що ринкова капіталізація криптовалют перевищила $1 трлн — а такі цифри занадто важливі, щоб їх ігнорувати.
«Багато хто ставиться до Bitcoin як до страховки від інфляції. До того ж, люди хочуть володіти активами, які не контролюються урядом. Століттями цю функцію виконувало золото. Потенційно Bitcoin може стати цифровим золотом 21-го століття», — каже Лабур.

У чому переваги та недоліки крипти

Аналітик зазначила, що більша частина BTC використовується для інвестицій і спекуляцій. При цьому головна криптовалюта мало реагує на макро-дані. На баланс її попиту і пропозиції не в силах вплинути уряд (наприклад, центробанк не може випустити більшу кількість монет).
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Прогноз. На думку Лабур, у майбутньому курс Bitcoin залишиться волатильним. Він зростатиме і падатиме залежно від настроїв інвесторів.
Далі в Deutsche Bank відзначили основні проблеми криптовалют. На перше місце вони поставили відсутність регулювання. Для простих користувачів це важлива перевага. А ось для компаній — перепона на шляху до виходу на ринок. Лабур також стурбована негативним впливом майнінгу на екологію.
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Курс криптовалют до долара

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