Роберт Кійосакі назвав активи, які найбільше підходять для турбулентних часів — Finance.ua
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Роберт Кійосакі назвав активи, які найбільше підходять для турбулентних часів

Фондовий ринок
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Роберт Кійосакі назвав активи, які найбільше підходять для турбулентних часів
Роберт Кійосакі назвав активи, які найбільше підходять для турбулентних часів
Автор відомого бестселера «Багатий тато, бідний тато» та інвестор Роберт Кійосакі вкотре зробив публічну заяву на підтримку Bitcoin. Крім того, він виділив активи, які особливо актуальні під час кризових періодів.
Кійосакі перш за все повідомив, що інвестування в акції, облігації, взаємні фонди та ETF — ризиковий варіант. Ба більше, він додав, що на фоні нестабільних часів це стає ще більш небезпечним.

Автор бестселера про BTC та інші активи

Водночас Роберт Кійосакі, який написав одну із найвідоміших книг про фінанси «Багатий тато, бідний тато», назвав найбільш актуальні активи для турбулентних періодів, попри досить стрімкі цінові коливання на ринку. Йдеться про:
  • Bitcoin;
  • золото;
  • cрібло.
У зв’язку з цим інвестор закликав свою спільноту враховувати цей аспект та діяти обережно. Нагадаємо, що Кійосакі не вперше виділяє, наприклад, BTC та перспективи цифрової монети.
Раніше він прогнозував, що до 2025 року вартість флагмана ринку криптовалют — Bitcoin — досягне позначки на рівні 500 тисяч доларів за монету. Цікаво, що генеральний директор Blockstream та розробник ядра Bitcoin Адам Бек вважає, що BTC має перспективу подорожчати до 10 мільйонів доларів вже у 2032 році.
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Водночас інвестор наголосив, що очікує на повторення великої депресії у США. Це країна із першою економікою світу. Мовляв, американський уряд намагається врятувати ситуацію шляхом друку доларів, які не мають ніякої основи.
Крім того, ще у 2022 році Кійосакі наголошував, що ринки демонструють далеко не найкращу динаміку. Це спонукає прогнозувати «найбільший крах в історії».
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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