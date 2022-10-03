Долар впаде за 4 місяці: Роберт Кійосакі розповів, у що краще інвестувати — Finance.ua
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Долар впаде за 4 місяці: Роберт Кійосакі розповів, у що краще інвестувати

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Долар впаде за 4 місяці: Роберт Кійосакі розповів, у що краще інвестувати
Долар впаде за 4 місяці: Роберт Кійосакі розповів, у що краще інвестувати
Після низки підвищення ставок ФРС долар різко зміцнівся за рахунок інших фіатних валют. Незважаючи на це, автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі б’є на сполох. Він каже, що сила американської валюти довго не триватиме.
Мільйонер наводить аналогії з британським фунтом, який рекордно впав минулого тижня.
Долар впаде за 4 місяці: Роберт Кійосакі розповів, у що краще інвестувати
«Стара Англія померла цього тижня. Старий англійський фунт помер цього тижня, як і старі англійські пенсії. Америка наступна? Пам’ятайте, що криза робить багатих ще багатшими. Не будьте жертвою, думайте та дійте з новою енергією», — заявив він.
Пізніше він доповнив інвест-аналіз і порадив купувати біткойн і дорогоцінні метали, поки вони дешеві.
«Якщо ФРС продовжить підвищувати відсоткові ставки, долар стане сильнішим. Це призведе до падіння цін на золото, срібло та Bitcoin. Купуйте їх більше. Потім Федеральний резервний банк знизить відсоткові ставки, як це щойно зробила Англія. Ви радітимете, поки інші плачуть. Подбайте про себе!» — написав Кійосакі.
До речі, на ринку справді ходять чутки про те, що ФРС знизить ставки. Особливо після банкрутства Credit Suisse — одного з найбільших швейцарських конгломератів. Також на ФРС тисне європейська криза, соціальна напруга та безпрецедентне падіння національних валют. Дорогий долар багато в чому негативно впливає на самі США.
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