Країни ЄС з найнижчими витратами на життя— Євростат — Finance.ua

Країни ЄС з найнижчими витратами на життя— Євростат Сьогодні 14:22 — Світ

Країни ЄС з найнижчими витратами на життя— Євростат

Найвища вартість життя серед країн Європейського Союзу — у Данії, а найнижча — у Болгарії.

Про це свідчить аналітика Євростату, опублікована у 2024 році.

У дослідженні врахували витрати домогосподарств на базові потреби: продукти харчування, житло, алкоголь, тютюн та інші товари і послуги.

Які країни ЄС найдоступніші для життя

У трійку лідерів серед найдоступніших країн ЄС для життя потрапили Болгарія, Румунія та Польща.

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Зокрема, життя в Болгарії є на 40,3% дешевшим за середній показник по ЄС, в Румунії — на 36,3%, а в Польщі — на 27,8%.

Експерти пояснють, використання національних валют у цих країнах є одним із чинників збереження відносної цінової стабільності.

Найдорожчі для життя країни ЄС

Данія є найдорожчою за витратами країною для життя в ЄС. Ціни в країні перевищують середньоєвропейські на 43,1%.

На другій сходинці — Ірландія, де вартість життя перевищує середньоєвропейський рівень на 43,1%.

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Третє місце за Люксембургом (+32,8%).

Високу вартість життя в цих країнах пояснюють дорогими послугами, енергоносіями та продуктами.

Вартість продуктів

Найпомітніші розбіжності в цінах фіксуються на м’ясо, хліб, алкоголь та тютюнові вироби.

Зокрема, у Люксембурзі м’ясо на 37% дорожче, ніж у середньому по ЄС, тоді як у Словаччині — майже на 30% дешевше.

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У Польщі продукти харчування дешевші на 14,4%, а тютюн — на 33,5%.

Ціни на житло в Європі

Нагадаємо, ціни на житло в Європейському Союзі продовжують зростати. За даними Євростату, у першому кварталі 2025 року вартість житла зросла на 5,7% у річному вимірі, а оренда — на 3,2%. У порівнянні з останнім кварталом 2024 року ціни на житло піднялися на 1,4%, а на оренду — на 0,9%.

inpoland За матеріалами:

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