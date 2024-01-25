Кожен третій IT-фахівець боїться втратити роботу — дослідження
Кожен третій IT-фахівець боїться втратити роботу, проте більше хвилюються ті, хто вже побував у резерві. Про це свідчить дослідження IT Research Ukraine, проведене Львівським ІТ Кластером.
Найвище ризик залишитися без роботи оцінюють QA-фахівці. Найменш занепокоєні проєктні менеджери та менеджери вищої ланки.
6% IT-фахівців на момент дослідження були безробітні. Це більше, ніж станом на травень 2022 року, коли частка безробітних була 4,8%.
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Майже 48% спеціалістів зазначили про зміни у своїй роботі минулого року. З них 34% змінили проєкт всередині компанії, майже стільки ж, 33%, перейшли на нове місце роботи. Ще 12% опинилися у резерві (bench).
Що із попитом
У межах дослідження також опитали СЕО та HR-фахівців, представників понад 400 техкомпаній України. Більш ніж половина (58%) зазначили, що попит на нові кадри у компаніях знизився, майже чверть відзначили збільшення кількості вакансій. 57% компаній на період опитування мали переведених в резерв працівників.
Водночас 85% компаній продовжують найм на вакансії, 56% з них шукають кандидатів із зовнішніх джерел. Крім того, 56% HR зазначили, що компанії наймають фахівців з рівнем кваліфікації Junior.
Техфахівці починають адаптовуватися до нових реалій. Через непросту ситуацію на ринку не ризикують звільнятися з місця роботи. Згідно з даними дослідження, медіанний показник утримання спеціалістів наразі сягнув 85%, показник плинності кадрів — 10%.
Порівняно з минулим роком настрої IT-фахівців стають більш песимістичними. Майже половина думають, що цього року кількість вакансій буде зменшуватися. І лише кожен четвертий вірить, що пропозицій стане більше.
Водночас очікування HR-спеціалістів дещо позитивніші. 30% переконані, що вакансій стане більше, а 42% очікують, що ситуація залишиться без змін.
Довідка Finаnce.ua:
- водночас дослідження DOU показало, що українські айтівці люблять змінювати компанії, а фахівці, які довго працюють на одному місці, — рідкість. Лише чверть айтівців працювали в одній компанії всю свою ІТ-кар'єру;
- медіанна зарплата розробників зменшилася вперше з початку повномасштабного вторгнення. Зниження торкнулися фахівців усіх рівнів, крім Lead+.
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