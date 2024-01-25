Кожен третій IT-фахівець боїться втратити роботу — дослідження Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Кожен третій IT-фахівець боїться втратити роботу — дослідження

Кожен третій IT-фахівець боїться втратити роботу, проте більше хвилюються ті, хто вже побував у резерві. Про це свідчить дослідження IT Research Ukraine, проведене Львівським ІТ Кластером.

Найвище ризик залишитися без роботи оцінюють QA-фахівці. Найменш занепокоєні проєктні менеджери та менеджери вищої ланки.

6% IT-фахівців на момент дослідження були безробітні. Це більше, ніж станом на травень 2022 року, коли частка безробітних була 4,8%.

Читайте також Де хочуть працювати українські айтівці — дослідження

Майже 48% спеціалістів зазначили про зміни у своїй роботі минулого року. З них 34% змінили проєкт всередині компанії, майже стільки ж, 33%, перейшли на нове місце роботи. Ще 12% опинилися у резерві (bench).

Що із попитом

У межах дослідження також опитали СЕО та HR-фахівців, представників понад 400 техкомпаній України. Більш ніж половина (58%) зазначили, що попит на нові кадри у компаніях знизився, майже чверть відзначили збільшення кількості вакансій. 57% компаній на період опитування мали переведених в резерв працівників.

Водночас 85% компаній продовжують найм на вакансії, 56% з них шукають кандидатів із зовнішніх джерел. Крім того, 56% HR зазначили, що компанії наймають фахівців з рівнем кваліфікації Junior.

Техфахівці починають адаптовуватися до нових реалій. Через непросту ситуацію на ринку не ризикують звільнятися з місця роботи. Згідно з даними дослідження, медіанний показник утримання спеціалістів наразі сягнув 85%, показник плинності кадрів — 10%.

Порівняно з минулим роком настрої IT-фахівців стають більш песимістичними. Майже половина думають, що цього року кількість вакансій буде зменшуватися. І лише кожен четвертий вірить, що пропозицій стане більше.

Водночас очікування HR-спеціалістів дещо позитивніші. 30% переконані, що вакансій стане більше, а 42% очікують, що ситуація залишиться без змін.

Довідка Finаnce.ua:

водночас дослідження DOU показало, що українські айтівці люблять змінювати компанії, а фахівці, які довго працюють на одному місці, — рідкість. Лише чверть айтівців працювали в одній компанії всю свою ІТ-кар'єру;

медіанна зарплата розробників зменшилася вперше з початку повномасштабного вторгнення. Зниження торкнулися фахівців усіх рівнів, крім Lead+.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.