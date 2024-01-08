Огляд IT-ринку праці: кого найбільше шукали у грудні та де найбільша конкуренція — Finance.ua

Огляд IT-ринку праці: кого найбільше шукали у грудні та де найбільша конкуренція
За останні кілька місяців зменшилась кількість вакансій .NET, С++, DBA, Artist. Середня кількість відгуків на вакансію зменшилася до рівня жовтня — 29,1 відгуку.
Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.
Загальна кількість вакансій
У грудні активність компаній значно знизилася, імовірно через свята — 3392 вакансії за місяць. Якщо порівняти з листопадом, було опубліковано на 683 вакансії менше. У 2023 році менший показник був лише у квітні.
Зазначається, що в грудні 2023-го вакансій було все-таки на 4% більше, ніж у грудні 2022-го.
Позитивну динаміку в грудні показали лише сім категорій, 38 — негативну. Було майже наполовину менше вакансій для напрямів React Native, Android, Legal.
З вересня на 54% зменшилася кількість вакансій у категорії Artist. Така сама тенденція у DBA: з серпня на 68%.
Найпопулярніші нетехнічні категорії в грудні теж мали зниження: Marketing (-84 вакансії за місяць), Sales (-72), Support (-36). В категорії Finance, навпаки, 103 — це найбільше за увесь час.
Якщо розглянути окремі технології, менше вакансій стало також у .NET (з серпня на 40%), С++ (з березня на 36%).
Кількість вакансій за містами
Кількість вакансій зменшилась майже у всіх містах і на ремоуті. Тільки Запоріжжя зберегло свій рівень — 7 відкритих позицій у грудні.
У грудні зменшення кількості вакансій було в усіх категоріях досвіду, окрім категорії вакансій, де не вказаний досвід.
У грудні найбільш затребуваними сеньйорами були Front-end розробники, Java та Node.js.
У категорії досвіду 1−3 роки найбільше зниження кількості вакансій у маркетингу, продажах та аналітиці, але ці напрями залишилися найбільш популярними.
Середня кількість відгуків на одну вакансію
Середня кількість відгуків на одну вакансію у грудні опустилася до рівня жовтня — 29,1 відгуку.
Минулого місяця середня кількість відгуків на вакансії зросла у 20 категоріях, у 29 незначно знизилась. Зважаючи на те, що вакансій поменшало в більшості категорій, вочевидь і самі кандидати стали менш активними у грудні.
Традиційно високою залишається конкуренція серед QA — 113,4 відгуку на вакансію. У DevOps рекордні 16,3 відгуку.
Серед нетехнічних категорій різко зросла кількість відгуків на вакансії Scrum Master — 61,2. У HR, навпаки, зниження на 24%. Також протягом останніх кількох місяців дещо зменшилась конкуренція серед офіс-менеджерів — 14,9 відгуку в грудні — та Finance — 11,6 відгуку.
Серед окремих технологій різко зросла середня кількість відгуків у Flutter — 38 у грудні. Імовірно, через зменшення кількості вакансій.
До категорій з найбільшою кількістю відгуків у грудні потрапили QA, Front-end, Scrum Master (не відображена на діаграмі), Project Manager та HR.
Конкуренція серед QA в грудні дещо посилилася тільки в категорії 3−5 років досвіду.
Серед найдосвідченіших фронтендерів середня кількість відгуків на вакансію сягнула 70.
HR-кандидати були трохи менш активними в грудні — в середньому трохи більше ніж 50 відгуків на вакансію.
Для найдосвідченіших проджект-менеджерів було лише 7 вакансій, тож кількість відгуків була в середньому 54.
Серед .NET розробників з досвідом 5+ років теж зросла кількість відгуків — до 34,8 на вакансію.
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