Кожен десятий європеєць змушений економити на продуктах через витрати на житло (інфографіка) — Finance.ua
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Кожен десятий європеєць змушений економити на продуктах через витрати на житло (інфографіка)

Світ
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Кожен десятий європеєць змушений економити на продуктах через витрати на житло (інфографіка)
Кожен десятий європеєць змушений економити на продуктах через витрати на житло (інфографіка), Фото: freepik
Протягом останнього року більше ніж кожен десятий європеєць змушений був скоротити витрати на продукти харчування та основні товари повсякденного вжитку, щоб покрити витрати на житло.
Про це пише Euronews з посиланням на звіт New Housing Trend Report 2024, складений агентством нерухомості RE/MAX Europe.

Результати звіту

Опитування, у якому взяли участь тисячі осіб, показало: за останні 12 місяців вартість житла в Європі зросла в середньому на 54%.
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Більше третини європейців (37%) заявили, що хоча вони справляються і можуть дозволити собі оплачувати житло, з грошима, як і раніше, туго.
Майже п’ята частина (19%) заявили, що їм важко вдається зводити кінці з кінцями.
Кожен десятий європеєць змушений економити на продуктах через витрати на житло (інфографіка)
У середньому європейські домогосподарства витрачають 38% свого доходу на оплату оренди або іпотеки та комунальні платежі, причому найвищий показник — у Словенії (43%) та Португалії (42%). Водночас жителі Швейцарії, наприклад, відзначають менше навантаження (30%).

Європейці змушені економити на повсякденних витратах через високу вартість житла

80% учасників опитування заявили, що почали скорочувати повсякденні витрати, щоби платити за житло.
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Близько 41% респондентів вирішили заощаджувати на соціальних заходах, а 40% скоротили витрати на відпочинок та предмети розкоші.
Близько 16% учасників опитування заявили, що скоротили витрати на харчування, причому найбільша частка — 26% - припадає на Австрію та Фінляндію.

Коли скоротити витрати недостатньо

15% європейців повідомили, що були змушені вдатися до тієї чи іншої форми запозичення, щоби покрити витрати на житло. Ця тенденція найбільш яскраво виражена у Туреччині (32%), Болгарії (22%) та Румунії (20%).
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Близько третини респондентів, які скористалися кредитами, фінансують свої витрати на житло за допомогою кредитних карток, а трохи менше 27% звернулися за необхідними коштами до родичів та друзів.

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Чверть респондентів скористалися овердрафтом і трохи менше (23%) вирішили звернутися за незабезпеченим банківським кредитом для покриття витрат на житло.
В умовах невизначеного майбутнього майже половина (48%) респондентів по всій Європі заявили, що очікують на подальше зростання вартості житла в найближчі 12 місяців.
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У відповідь на похмурі прогнози значна частина європейців замислюється про радикальні зміни: 32% готові переїхати заради більш фінансово доступного життя в невелике місто чи селище, а 24% готові з тієї ж причини переїхати за кордон. Однак близько 21% не готові до переїзду.
18% опитаних європейців заявили, що важко оплачують рахунки за електроенергію, особливо висока ця частка в Греції, де 36% жителів стикаються з серйозними труднощами в управлінні такими витратами.
У зв’язку з високими витратами екологічні покращення в будинку відійшли на другий план для багатьох родин, для яких пріоритетом є оплата найближчих рахунків, а не довгострокова стійкість.
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Як і раніше, більше чверті респондентів (27%) розглядають можливість встановлення сонячних батарей, і трохи менше (25%) — встановлення подвійного скління.
Пристрої зі збору дощової води та теплові насоси менш пріоритетні — лише п’ята частина опитаних заявила, що розгляне можливість їх встановлення.
Майже половина опитаних заявили, що збільшення державної підтримки чи субсидій могло б спонукати їх до встановлення енергозберігаючих систем.
Нагадаємо, оновлений Меморандум МВФ за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) не включає зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії.
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