Кожен десятий європеєць змушений економити на продуктах через витрати на житло (інфографіка) — Finance.ua

Кожен десятий європеєць змушений економити на продуктах через витрати на житло (інфографіка) Сьогодні 15:09 — Світ

Кожен десятий європеєць змушений економити на продуктах через витрати на житло (інфографіка), Фото: freepik

Протягом останнього року більше ніж кожен десятий європеєць змушений був скоротити витрати на продукти харчування та основні товари повсякденного вжитку, щоб покрити витрати на житло.

Про це пише Euronews з посиланням на звіт New Housing Trend Report 2024, складений агентством нерухомості RE/MAX Europe.

Результати звіту

Опитування, у якому взяли участь тисячі осіб, показало: за останні 12 місяців вартість житла в Європі зросла в середньому на 54%.

Більше третини європейців (37%) заявили, що хоча вони справляються і можуть дозволити собі оплачувати житло, з грошима, як і раніше, туго.

Майже п’ята частина (19%) заявили, що їм важко вдається зводити кінці з кінцями.

У середньому європейські домогосподарства витрачають 38% свого доходу на оплату оренди або іпотеки та комунальні платежі, причому найвищий показник — у Словенії (43%) та Португалії (42%). Водночас жителі Швейцарії, наприклад, відзначають менше навантаження (30%).

Європейці змушені економити на повсякденних витратах через високу вартість житла

80% учасників опитування заявили, що почали скорочувати повсякденні витрати, щоби платити за житло.

Читайте також Вартість опалення у Німеччині, та ефективні способи економії на обігріві житла

Близько 41% респондентів вирішили заощаджувати на соціальних заходах, а 40% скоротили витрати на відпочинок та предмети розкоші.

Близько 16% учасників опитування заявили, що скоротили витрати на харчування, причому найбільша частка — 26% - припадає на Австрію та Фінляндію.

Коли скоротити витрати недостатньо

15% європейців повідомили, що були змушені вдатися до тієї чи іншої форми запозичення, щоби покрити витрати на житло. Ця тенденція найбільш яскраво виражена у Туреччині (32%), Болгарії (22%) та Румунії (20%).

Близько третини респондентів, які скористалися кредитами, фінансують свої витрати на житло за допомогою кредитних карток, а трохи менше 27% звернулися за необхідними коштами до родичів та друзів.

Чверть респондентів скористалися овердрафтом і трохи менше (23%) вирішили звернутися за незабезпеченим банківським кредитом для покриття витрат на житло.

В умовах невизначеного майбутнього майже половина (48%) респондентів по всій Європі заявили, що очікують на подальше зростання вартості житла в найближчі 12 місяців.

У відповідь на похмурі прогнози значна частина європейців замислюється про радикальні зміни: 32% готові переїхати заради більш фінансово доступного життя в невелике місто чи селище, а 24% готові з тієї ж причини переїхати за кордон. Однак близько 21% не готові до переїзду.

18% опитаних європейців заявили, що важко оплачують рахунки за електроенергію, особливо висока ця частка в Греції, де 36% жителів стикаються з серйозними труднощами в управлінні такими витратами.

У зв’язку з високими витратами екологічні покращення в будинку відійшли на другий план для багатьох родин, для яких пріоритетом є оплата найближчих рахунків, а не довгострокова стійкість.

Читайте також Топ-10 найдоступніших для подорожей європейських міст у 2024 році

Як і раніше, більше чверті респондентів (27%) розглядають можливість встановлення сонячних батарей, і трохи менше (25%) — встановлення подвійного скління.

Пристрої зі збору дощової води та теплові насоси менш пріоритетні — лише п’ята частина опитаних заявила, що розгляне можливість їх встановлення.

Майже половина опитаних заявили, що збільшення державної підтримки чи субсидій могло б спонукати їх до встановлення енергозберігаючих систем.

Нагадаємо, оновлений Меморандум МВФ за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) не включає зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії.

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.