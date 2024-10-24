Вартість опалення у Німеччині, та ефективні способи економії на обігріві житла — Finance.ua

Вартість опалення у Німеччині, та ефективні способи економії на обігріві житла Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Вартість опалення у Німеччині, та ефективні способи економії на обігріві житла

Ціни на енергоносії залишаються високими після енергетичної кризи. З огляду на зростання витрат на енергію, Німеччина пропонує різні форми субсидій та соціальної допомоги для тих, хто потребує підтримки у сплаті рахунків за тепло.

Детальніше про це розповіли фахівці Ukrainians in Germany.

Ціни на опалення в Німеччині в 2024 році

У 2024 році ціни на газ і електроенергію в Німеччині можуть коливатися залежно від ринку енергетики, регіону та постачальника. Ось основні показники вартості різних видів енергоносіїв.

Опалення газом. Вартість одного кубічного метра газу у 2024 році складає приблизно від 0,12 до 0,15 євро. Це один з найбільш поширених способів опалення в німецьких домогосподарствах.

Опалення електроенергією. Опалення електроенергією залишається дорогим варіантом. Вартість кіловат-години електроенергії варіюється від 0,30 до 0,35 євро.

Опалення мазутом. У сільських районах Німеччини ще використовують мазут, однак через зростання цін на нафту цей метод є найдорожчим для опалення.

Додаткові витрати (Nebenkosten) на опалення

Укладаючи договір оренди житла в Німеччині, українці мають враховувати кошти, які додаються за так звані додаткові витрати (Nebenkosten), які включають комунальні послуги, такі як опалення, гаряча вода, прибирання будинку та інші. Серед усіх Nebenkosten, опалення часто є одним із найбільших витратних елементів, що може складати від 30% до 50% від загальних витрат домогосподарства на комунальні послуги у Німеччині.

Щороку орендарі отримують розрахунок комунальних витрат (Nebenkostenabrechnung), який детально вказує фактичні витрати на опалення. Якщо витрати за рік перевищують авансові платежі, орендар має сплатити різницю. У зворотному випадку можна очікувати на повернення коштів.

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Субсидії на опалення у Німеччині

Для домогосподарств, які мають труднощі з оплатою рахунків за тепло, уряд Німеччини пропонує кілька видів допомоги. Ось основні форми підтримки у 2024 році:

Wohngeld (житлова допомога) — це субсидія, призначена для людей з низькими доходами, яка допомагає покривати витрати на оренду та опалення. У 2024 році критерії отримання Wohngeld були розширені, щоб допомогти більшій кількості людей. Heizkostenzuschuss (доплата за опалення) — ця субсидія надається певним групам населення, таким як пенсіонери, студенти та отримувачі соціальної допомоги, для покриття частини витрат на опалення. Соціальна допомога через Sozialamt — люди, які не можуть самостійно сплачувати за опалення, можуть звернутися до місцевого відділення соціальної допомоги (Sozialamt) для отримання підтримки.

Як економити на опаленні в Німеччині

Ефективне використання опалення у Німеччині допоможе значно зменшити витрати на комунальні послуги, особливо в умовах високих цін на енергоносії. Нижче наведені кілька порад, які дозволять зекономити на опаленні у Німеччині в 2024 році.

Регулювання температури за допомогою термостатів

Використання термостатів допомагає підтримувати оптимальні умови в приміщеннях. Рекомендується тримати температуру на рівні 20 °C у житлових кімнатах і 17−18°C у спальнях. Це дозволяє знизити витрати на опалення. Крім того, можна знижувати температуру на ніч або коли ви відсутні вдома, що також допоможе заощадити енергію.

Правильне провітрювання приміщень

Ефективне провітрювання передбачає відкривання вікон повністю на короткий час, близько 5−10 хвилин. Так свіже повітря потрапляє в приміщення, не охолоджуючи стіни, що дозволяє зберігати тепло й знижує навантаження на систему опалення.

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Відкриті радіатори для кращого обігріву

Переконайтеся, що радіатори не закриті меблями, шторами чи іншими предметами. Це забезпечить рівномірний розподіл тепла по кімнаті і дозволить системі опалення працювати більш ефективно.

Очищення радіаторів для підвищення ефективності

Регулярне очищення радіаторів від пилу сприяє кращій тепловіддачі. Забруднені радіатори працюють менш ефективно, тому чистота допоможе зменшити витрати на опалення.

Ізоляція вікон і дверей

Забезпечення герметичності вікон та дверей за допомогою ущільнювачів допоможе уникнути тепловтрат. Додаткова ізоляція будинку зменшить необхідність додаткового обігріву та дозволить заощадити значну кількість енергії.

Ізоляція труб для уникнення тепловтрат

Якщо труби опалення проходять через холодні приміщення, варто їх ізолювати, щоб уникнути втрат тепла. Це підвищить ефективність системи та зменшить витрати на опалення.

Утеплення та енергоефективні вікна

Інвестиції в енергоефективні вікна з подвійним або потрійним склінням, а також в утеплення стін та даху, допоможуть значно скоротити витрати на опалення, утримуючи тепло всередині будинку.

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