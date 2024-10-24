Вартість опалення у Німеччині, та ефективні способи економії на обігріві житла — Finance.ua

Вартість опалення у Німеччині, та ефективні способи економії на обігріві житла
Ціни на енергоносії залишаються високими після енергетичної кризи. З огляду на зростання витрат на енергію, Німеччина пропонує різні форми субсидій та соціальної допомоги для тих, хто потребує підтримки у сплаті рахунків за тепло.
Детальніше про це розповіли фахівці Ukrainians in Germany.
Ціни на опалення в Німеччині в 2024 році
У 2024 році ціни на газ і електроенергію в Німеччині можуть коливатися залежно від ринку енергетики, регіону та постачальника. Ось основні показники вартості різних видів енергоносіїв.
- Опалення газом. Вартість одного кубічного метра газу у 2024 році складає приблизно від 0,12 до 0,15 євро. Це один з найбільш поширених способів опалення в німецьких домогосподарствах.
- Опалення електроенергією. Опалення електроенергією залишається дорогим варіантом. Вартість кіловат-години електроенергії варіюється від 0,30 до 0,35 євро.
- Опалення мазутом. У сільських районах Німеччини ще використовують мазут, однак через зростання цін на нафту цей метод є найдорожчим для опалення.
Додаткові витрати (Nebenkosten) на опалення
Укладаючи договір оренди житла в Німеччині, українці мають враховувати кошти, які додаються за так звані додаткові витрати (Nebenkosten), які включають комунальні послуги, такі як опалення, гаряча вода, прибирання будинку та інші. Серед усіх Nebenkosten, опалення часто є одним із найбільших витратних елементів, що може складати від 30% до 50% від загальних витрат домогосподарства на комунальні послуги у Німеччині.
Щороку орендарі отримують розрахунок комунальних витрат (Nebenkostenabrechnung), який детально вказує фактичні витрати на опалення. Якщо витрати за рік перевищують авансові платежі, орендар має сплатити різницю. У зворотному випадку можна очікувати на повернення коштів.
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Субсидії на опалення у Німеччині
Для домогосподарств, які мають труднощі з оплатою рахунків за тепло, уряд Німеччини пропонує кілька видів допомоги. Ось основні форми підтримки у 2024 році:
- Wohngeld (житлова допомога) — це субсидія, призначена для людей з низькими доходами, яка допомагає покривати витрати на оренду та опалення. У 2024 році критерії отримання Wohngeld були розширені, щоб допомогти більшій кількості людей.
- Heizkostenzuschuss (доплата за опалення) — ця субсидія надається певним групам населення, таким як пенсіонери, студенти та отримувачі соціальної допомоги, для покриття частини витрат на опалення.
- Соціальна допомога через Sozialamt — люди, які не можуть самостійно сплачувати за опалення, можуть звернутися до місцевого відділення соціальної допомоги (Sozialamt) для отримання підтримки.
Як економити на опаленні в Німеччині
Ефективне використання опалення у Німеччині допоможе значно зменшити витрати на комунальні послуги, особливо в умовах високих цін на енергоносії. Нижче наведені кілька порад, які дозволять зекономити на опаленні у Німеччині в 2024 році.
- Регулювання температури за допомогою термостатів
Використання термостатів допомагає підтримувати оптимальні умови в приміщеннях. Рекомендується тримати температуру на рівні 20 °C у житлових кімнатах і 17−18°C у спальнях. Це дозволяє знизити витрати на опалення. Крім того, можна знижувати температуру на ніч або коли ви відсутні вдома, що також допоможе заощадити енергію.
- Правильне провітрювання приміщень
Ефективне провітрювання передбачає відкривання вікон повністю на короткий час, близько 5−10 хвилин. Так свіже повітря потрапляє в приміщення, не охолоджуючи стіни, що дозволяє зберігати тепло й знижує навантаження на систему опалення.
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- Відкриті радіатори для кращого обігріву
Переконайтеся, що радіатори не закриті меблями, шторами чи іншими предметами. Це забезпечить рівномірний розподіл тепла по кімнаті і дозволить системі опалення працювати більш ефективно.
- Очищення радіаторів для підвищення ефективності
Регулярне очищення радіаторів від пилу сприяє кращій тепловіддачі. Забруднені радіатори працюють менш ефективно, тому чистота допоможе зменшити витрати на опалення.
- Ізоляція вікон і дверей
Забезпечення герметичності вікон та дверей за допомогою ущільнювачів допоможе уникнути тепловтрат. Додаткова ізоляція будинку зменшить необхідність додаткового обігріву та дозволить заощадити значну кількість енергії.
- Ізоляція труб для уникнення тепловтрат
Якщо труби опалення проходять через холодні приміщення, варто їх ізолювати, щоб уникнути втрат тепла. Це підвищить ефективність системи та зменшить витрати на опалення.
- Утеплення та енергоефективні вікна
Інвестиції в енергоефективні вікна з подвійним або потрійним склінням, а також в утеплення стін та даху, допоможуть значно скоротити витрати на опалення, утримуючи тепло всередині будинку.
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