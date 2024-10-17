Скільки коштує нерухомість у Німеччині — Finance.ua

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Скільки коштує нерухомість у Німеччині

Нерухомість
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Скільки коштує нерухомість у Німеччині
Скільки коштує нерухомість у Німеччині
У семи найбільших містах Німеччини — Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Кельні, Франкфурті-на-Майні, Штутгарті та Дюссельдорфі — квартири подорожчали, порівняно з першими трьома місяцями року, на 1,6%, а будинки на одну або дві сім’ї — на 2,3%, зазначає Destatis.
Про це пише DW.
Як зазначає видання, ціни водночас були все ще нижчими, ніж у 2-му кварталі минулого року, і вже тим паче порівняно з піковими показниками кінця 2021 — початку 2022 років.

Скільки коштують зараз квадратні метри у ФРН?

На сайті компанії Schwäbisch Hall, що надає послуги з фінансування купівлі житла, розміщено графік, який наочно ілюструє динаміку розвитку ринку за останні півтора десятиліття.
«Для прикладу взято квартиру в багатоквартирному будинку 1985 року побудови з 83 квадратними метрами житлової площі. У січні 2010 року такий об’єкт коштував у середньому по Німеччині 132 тисячі євро, до березня 2022 року його ціна зросла приблизно у два з половиною рази і досягла 320 599 євро, до серпня 2024 року вона знизилася до 275 729 євро. Це якраз зниження приблизно на 14 відсотків.
Поруч — інший приклад із вторинного ринку: індивідуальний будинок 1983 року побудови площею 120 квадратних метрів з ділянкою 425 квадратних метрів. На початку 2010 року його можна було купити за 164 500 євро, десятиліття потому ціна злетіла в середньому до 418 487 євро, тепер вона впала до 357 093 євро. Це, знову-таки, зниження в межах 15 відсотків", — пише DW.
В опублікованому 1 жовтня повідомленні для преси ImmoScout24 навів такі приклади середніх цін пропозиції в 3-му кварталі 2024 року, що закінчився:
Загалом по Німеччині за квартири (3 кімнати, 80 квадратних метрів) на вторинному ринку просили в середньому 2500 євро за квадратний метр, у новобудовах — 4016 євро.
  • У Берліні — відповідно, 4634 євро і 6487 євро,
  • у Мюнхені — 8498 євро і 11 169 євро,
  • а в Лейпцигу — 2825 євро і 4981 євро.
За індивідуальні будинки (140 квадратних метрів і 600 квадратних метрів ділянка) загалом по Німеччині просили 2740 євро на вторинному і 3780 євро на первинному ринку.
  • У Берліні, відповідно, 4822 євро і 6042 євро,
  • у Мюнхені — 8406 євро і 10 382 євро,
  • в Лейпцигу — 3696 євро і 4486 євро.
Як бачимо, у цих трьох містах квадратний метр у нових будинках коштував менше, ніж у нових квартирах, але для всієї країни це скоріше нетипова ситуація.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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