Скільки коштує нерухомість у Німеччині — Finance.ua

Скільки коштує нерухомість у Німеччині Сьогодні 12:02 — Нерухомість

Скільки коштує нерухомість у Німеччині

У семи найбільших містах Німеччини — Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Кельні, Франкфурті-на-Майні, Штутгарті та Дюссельдорфі — квартири подорожчали, порівняно з першими трьома місяцями року, на 1,6%, а будинки на одну або дві сім’ї — на 2,3%, зазначає Destatis.

Як зазначає видання, ціни водночас були все ще нижчими, ніж у 2-му кварталі минулого року, і вже тим паче порівняно з піковими показниками кінця 2021 — початку 2022 років.

Скільки коштують зараз квадратні метри у ФРН?

На сайті компанії Schwäbisch Hall, що надає послуги з фінансування купівлі житла, розміщено графік, який наочно ілюструє динаміку розвитку ринку за останні півтора десятиліття.

«Для прикладу взято квартиру в багатоквартирному будинку 1985 року побудови з 83 квадратними метрами житлової площі. У січні 2010 року такий об’єкт коштував у середньому по Німеччині 132 тисячі євро, до березня 2022 року його ціна зросла приблизно у два з половиною рази і досягла 320 599 євро, до серпня 2024 року вона знизилася до 275 729 євро. Це якраз зниження приблизно на 14 відсотків.

Поруч — інший приклад із вторинного ринку: індивідуальний будинок 1983 року побудови площею 120 квадратних метрів з ділянкою 425 квадратних метрів. На початку 2010 року його можна було купити за 164 500 євро, десятиліття потому ціна злетіла в середньому до 418 487 євро, тепер вона впала до 357 093 євро. Це, знову-таки, зниження в межах 15 відсотків", — пише DW.

В опублікованому 1 жовтня повідомленні для преси ImmoScout24 навів такі приклади середніх цін пропозиції в 3-му кварталі 2024 року, що закінчився:

Загалом по Німеччині за квартири (3 кімнати, 80 квадратних метрів) на вторинному ринку просили в середньому 2500 євро за квадратний метр, у новобудовах — 4016 євро.

У Берліні — відповідно, 4634 євро і 6487 євро,

у Мюнхені — 8498 євро і 11 169 євро,

а в Лейпцигу — 2825 євро і 4981 євро.

За індивідуальні будинки (140 квадратних метрів і 600 квадратних метрів ділянка) загалом по Німеччині просили 2740 євро на вторинному і 3780 євро на первинному ринку.

У Берліні, відповідно, 4822 євро і 6042 євро,

у Мюнхені — 8406 євро і 10 382 євро,

в Лейпцигу — 3696 євро і 4486 євро.

Як бачимо, у цих трьох містах квадратний метр у нових будинках коштував менше, ніж у нових квартирах, але для всієї країни це скоріше нетипова ситуація.

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