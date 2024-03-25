Коли у європейських столицях востаннє відкривали нові станції метро — Finance.ua

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Коли у європейських столицях востаннє відкривали нові станції метро

Світ
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Коли у європейських столицях востаннє відкривали нові станції метро
Коли у європейських столицях востаннє відкривали нові станції метро
Київський метрополітен вже багато років перебуває у стані стагнації - останню нову станцію було відкрито ще 2013 року. Цю претензію часто висувають і владі міста, і керівництву КП.
Про це пише «Слово і діло».

Коли в столицях інших країн Європи востаннє відкривали нові станції метро

Найстарішим і одним із найбільших у світі є метрополітен у Лондоні — він був відкритий ще 1863 року. Наразі протяжність лінії становить 405 кілометрів (45% під землею), у метрополітені налічується 11 ліній та 272 станції.
Останнє розширення лондонського метро було в 2021 році. У вересні відкрилися дві станції в районі Вондсворт — Battersea Power Station та Nine Elms.
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Нещодавно, у листопаді минулого року, нова станція відкрилася у метро Бухареста (Румунія) — Tudor Arghezi. Вона стала 64-ю за рахунком. До цього одразу десять станцій метро відкрилося в 2020 році.
Метро у румунській столиці було відкрито в 1979 році. Там п’ять ліній завдовжки всього 79 кілометрів.
Один із найбільш завантажених метрополітенів у Європі - паризький. Він був відкритий у 1900 році і тепер налічує 16 ліній завдовжки 226 кілометрів.
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У 2022 році в Парижі було відкрито відразу чотири станції метро: у січні - Bagneux-Lucie Aubrac та Barbara, у травні - Aimé Césaire та Mairie d’Aubervilliers. Наразі метрополітен налічує 308 станцій.
Метро Берліну всього на два роки старше паризького. З 1902 року було збудовано 9 ліній протяжність яких становить 155 кілометрів (близько 80% знаходиться під землею).
Найновіша станція метро у столиці Німеччини відкрилася у липні 2021 року — Museumsinsel — і стала 175-ю за рахунком.
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У Мадриді працює система ліній метрополітену і так званого легкого метро (щось середнє між трамваєм та метро, як правило, розташовується на поверхні). Метро було відкрито у 1919 році та розвинулося до 13 ліній (294 кілометри протяжність) та більше 300 станцій. Найновіша станція відкрилася у березні 2015-го.
Римський метрополітен відкрився 1955 року і за масштабами він схожий на київський: три лінії завдовжки лише 60 кілометрів. Але станцій більше, ніж в українській столиці - 75 — і остання з них відкрилася у травні 2018 року.
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У польській Варшаві одне з найновіших метро у Європі - воно відкрилося в 1995 році. Наразі метрополітен складається з двох ліній завдовжки 42 кілометри. Будується також третя лінія, заплановано, що шість станцій відкриють до 2028 року.
Останні три станції метро у Варшаві відкрилися у вересні 2022-го — Zacisze, Kondratowicza та Bródno. До цього дві станції відкрили у червні.
Компактне метро у столиці Фінляндії, Гельсінкі. Воно було відкрито в 1982 році, включає лише одну лінію завдовжки 43 кілометри. Останнє розширення було у грудні 2022-го.
Інфографіка: «Слово і діло»
Інфографіка: «Слово і діло»
За матеріалами:
Слово і Діло
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