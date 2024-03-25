Коли у європейських столицях востаннє відкривали нові станції метро — Finance.ua

Коли у європейських столицях востаннє відкривали нові станції метро Сьогодні 21:23 — Світ

Коли у європейських столицях востаннє відкривали нові станції метро

Київський метрополітен вже багато років перебуває у стані стагнації - останню нову станцію було відкрито ще 2013 року. Цю претензію часто висувають і владі міста, і керівництву КП.

Про це пише «Слово і діло».

Коли в столицях інших країн Європи востаннє відкривали нові станції метро

Найстарішим і одним із найбільших у світі є метрополітен у Лондоні — він був відкритий ще 1863 року. Наразі протяжність лінії становить 405 кілометрів (45% під землею), у метрополітені налічується 11 ліній та 272 станції.

Останнє розширення лондонського метро було в 2021 році. У вересні відкрилися дві станції в районі Вондсворт — Battersea Power Station та Nine Elms.

Нещодавно, у листопаді минулого року, нова станція відкрилася у метро Бухареста (Румунія) — Tudor Arghezi. Вона стала 64-ю за рахунком. До цього одразу десять станцій метро відкрилося в 2020 році.

Метро у румунській столиці було відкрито в 1979 році. Там п’ять ліній завдовжки всього 79 кілометрів.

Один із найбільш завантажених метрополітенів у Європі - паризький. Він був відкритий у 1900 році і тепер налічує 16 ліній завдовжки 226 кілометрів.

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У 2022 році в Парижі було відкрито відразу чотири станції метро: у січні - Bagneux-Lucie Aubrac та Barbara, у травні - Aimé Césaire та Mairie d’Aubervilliers. Наразі метрополітен налічує 308 станцій.

Метро Берліну всього на два роки старше паризького. З 1902 року було збудовано 9 ліній протяжність яких становить 155 кілометрів (близько 80% знаходиться під землею).

Найновіша станція метро у столиці Німеччини відкрилася у липні 2021 року — Museumsinsel — і стала 175-ю за рахунком.

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У Мадриді працює система ліній метрополітену і так званого легкого метро (щось середнє між трамваєм та метро, як правило, розташовується на поверхні). Метро було відкрито у 1919 році та розвинулося до 13 ліній (294 кілометри протяжність) та більше 300 станцій. Найновіша станція відкрилася у березні 2015-го.

Римський метрополітен відкрився 1955 року і за масштабами він схожий на київський: три лінії завдовжки лише 60 кілометрів. Але станцій більше, ніж в українській столиці - 75 — і остання з них відкрилася у травні 2018 року.

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У польській Варшаві одне з найновіших метро у Європі - воно відкрилося в 1995 році. Наразі метрополітен складається з двох ліній завдовжки 42 кілометри. Будується також третя лінія, заплановано, що шість станцій відкриють до 2028 року.

Останні три станції метро у Варшаві відкрилися у вересні 2022-го — Zacisze, Kondratowicza та Bródno. До цього дві станції відкрили у червні.

Компактне метро у столиці Фінляндії, Гельсінкі. Воно було відкрито в 1982 році, включає лише одну лінію завдовжки 43 кілометри. Останнє розширення було у грудні 2022-го.

Інфографіка: «Слово і діло»

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