Харків купить 17 нових поїздів для метро: хто профінансує — Finance.ua
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Харків купить 17 нових поїздів для метро: хто профінансує

Казна та Політика
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Харків купить 17 нових поїздів для метро: хто профінансує
Харків купить 17 нових поїздів для метро: хто профінансує
Харківський метрополітен придбає 17 нових пʼятивагонних поїздів за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Попри всі труднощі війни, вже сьогодні ми маємо закласти міцну основу для нашого успішного майбутнього. Тому метро Харкова спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку придбає 17 нових пʼятивагонних поїздів», — зазначив Терехов.
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За його словами, міська влада продовжує роботу над глобальним проєктом з подовження третьої лінії метрополітену.
Цей проєкт було розпочато задовго до повномасштабного вторгнення рф.
Терехов підкреслив, що кошти ЄБРР є цільовими і можуть бути використані виключно на потреби, заради яких були виділені.
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Зауважимо, через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви ґрунту, а через те, що у безпосередній близькості до станції метро «Спортивна» були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції.
Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить Україні 30,7 млн євро. Ці кошти повинні покращити муніципальну інфраструктуру країни та міський громадський транспорт у таких містах як Київ, Одеса, Львів, Луцьк та Суми. ЄІБ також дав зобов’язання щодо подальшої фінансової підтримки України до кінця року.
За матеріалами:
Діло
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