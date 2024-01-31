Прокуратура повернула у власність держави прикордонну смугу на Харківщині уздовж кордону з росією — Finance.ua
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Прокуратура повернула у власність держави прикордонну смугу на Харківщині уздовж кордону з росією

Казна та Політика
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У власність держави повернуто землі 566 га прикордонної смуги уздовж російсько-українського кордону на Харківщині, які були передані у приватну власність для сільськогосподарських потреб.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
«Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву Харківської обласної прокуратури в інтересах держави. Завдяки прокуратурі у власність держави буде повернуто землі прикордонної смуги уздовж російсько-українського кордону на Харківщині площею 566 га та вартістю понад 3,5 млрд грн», — йдеться в повідомленні.
Прокуратура встановила, що указані земельні ділянки незаконно вибули з державної власності до комунальної та передані в оренду приватному суб'єкту господарювання для сільськогосподарських потреб.
Рік угоди прокуратура не повідомляє.
При цьому вказані землі фактично є землями прикордонної смуги та повинні використовуватись виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку держави-агресора.
«Такі землі можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватись для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби. Використання цих земель для сільськогосподарських потреб, вибуття з державної власності та перебування в оренді приватних суб'єктів господарювання унеможливлює їх використання для захисту нашої країни», — йдеться в повідомленні.
При цьому, як зазначають в прокуратурі, виявлений випадок не є винятковим.
«Це вже другий задоволений позов обласної прокуратури вказаної категорії», — наголосили в прокуратурі.
За матеріалами:
Економічна Правда
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