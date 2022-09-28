Коли потрібно ставити на облік українське авто в Польщі — Finance.ua

Коли потрібно ставити на облік українське авто в Польщі Вчора 21:02 — Особисті фінанси

Коли потрібно ставити на облік українське авто в Польщі, freepik.com

Українські біженці, які прибули до Польщі після 24.02.2022 р., не повинні одразу ставити автомобіль на облік. Однак якщо машина перебуває в країні більше ніж півроку, його треба зареєструвати в місцевій районній (повітовій) адміністрації за місцем проживання.

Відповідно до положень «Спеціального закону про особливі положення в галузі транспорту та морського господарства» у зв’язку зі збройним конфліктом на території України (ст. 15), українці, що перетнули польський кордон після 24 лютого, не зобов’язані мати документи, що підтверджують володіння транспортним засобом (до 31 грудня 2022 року). Єдиною умовою є наявність чинної страховки для виїзду за кордон ( Зелена карта ).

Реєструвати автомобіль на іноземних номерах в Польщі потрібно за умови, що власник авто планує перебувати в цій країні більше, ніж 6 місяців. Якщо ви плануєте перебувати в Польщі понад 180 днів, то потрібно зареєструвати авто в перші 6 місяців перебування в цій країні.

Заяву про реєстрацію автомобіля необхідно подати до районної (повітової) адміністрації за місцем проживання.

Разом із заявою необхідно надати такі документи:

посвідчення особи власника;

сертифікат відповідності транспортного засобу ;

страховку (ОС);

підтвердження сплати ПДВ (VAT);

техогляд;

документ, що підтверджує право власності на автомобіль (оригінал договору купівлі-продажу, договору дарування, рахунок-фактуру з ПДВ);

свідоцтво про реєстрацію в Україні;

номерні знаки;

техпаспорт (за наявності).

До документів, виданих українською мовою, обов’язково необхідно додати переклад на польську мову.

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