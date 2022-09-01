В Україні стала доступною електронна «Зелена картка» — Finance.ua

В Україні стала доступною електронна «Зелена картка» Вчора 19:45 — Страхування

В Україні стала доступною електронна «Зелена картка»

Страховики — повні члени Моторного (транспортного) страхового бюро України з 1 вересня почали укладати електронні договори міжнародного страхування « Зелена карта ».

Про це повідомляється на сайті МТСБУ.

«Як і раніше, страхувальники матимуть право укладати договори міжнародного страхування в паперовій формі, з використанням карток зеленого кольору», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що електронні договори міжнародного страхування розпочинають дію не раніше 00 годин доби, наступної за днем укладання договору.

«Тобто, не можна буде укласти такий договір „сьогодні на сьогодні“», — пояснюють експерти.

Також треба пам’ятати про необхідність роздрукувати та мати при собі роздруковану в чорно-білому форматі картку міжнародного автомобільного страхування, отриману від страховика засобами електронної комунікації після укладання електронного договору міжнародного страхування.

«Саме цю картку треба буде пред’являти при перевірках за кордоном. Картки міжнародного автомобільного страхування будуть генеруватися інформаційною системою МТСБУ за єдиною формою для всіх страховиків», — додали в МТСБУ.

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