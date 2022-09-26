Нові штрафи для водіїв у Польщі: скільки тепер доведеться платити за порушення ПДР — Finance.ua

Нові штрафи для водіїв у Польщі: скільки тепер доведеться платити за порушення ПДР Вчора 20:06 — Особисті фінанси

Нові штрафи для водіїв у Польщі: скільки тепер доведеться платити за порушення ПДР

У Польщі набули чинності нові штрафи. Суми зросли, зокрема і для водіїв, які повторно перевищили швидкість. А ще порушникам буде «легше накопичити» штрафні бали.

Про це пише портал Polsat News

Тепер штрафи за деякі повторні правопорушення на дорогах будуть вдвічі більшими. Йдеться про перевищення дозволеної швидкості (понад 31 кілометр на годину), ненадання переваги в русі пішоходам, неправильний обгін і виїзд на залізничний переїзд після того, як шлагбаум почав опускатися або після ввімкнення червоного світла. Крім того, тепер порушники отримуватимуть більше штрафних балів, а анулюватимуться вони пізніше.

Чим вище перевищення швидкості, тим більший штраф

31 — 40 кілометрів на годину — 800 злотих (вперше) / 1600 злотих (повторне порушення);

41 — 50 кілометрів на годину — 1000 зл. / 2000 зл.;

51 — 60 кілометрів на годину — 1500 зл. / 3000 зл.;

61 — 70 кілометрів на годину — 2000 зл. / 4000 зл. ;

від 71 кілометрів на годину — 2500 зл. / 5000 зл.

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Нові штрафи за повторне порушення деяких інших правил:

ненадання переваги пішоходам — 1500 зл. / 3000 зл.;

порушення заборони на обгін — 1000 зл. / 2000 зл.;

обгін на пішохідному переході або перед ним — 1000 зл. / 2000 зл.;

створення загрози безпеці дорожнього руху з наслідками (наприклад, травмування пішохода) — 1500 зл. / 3000 зл.;

об’їзд автомобіля, що поступається дорогою пішоходу — 1500 зл. / 3000 зл.;

виїзд на залізничний переїзд після закриття шлагбаумів або при включенні червоного сигналу світлофора — 2000 зл. / 4000 зл.;

водіння при алкогольному чи наркотичному сп’янінні — 2500 зл./ 5000 зл.

У Польщі, крім грошових штрафів, порушники отримують штрафні бали. Якщо водій зі стажем набирає 24 бали на рік, його позбавляють прав. Водіям із досвідом до року достатньо набрати 20 балів. Наразі за серйозні порушення може нараховуватися до 15 додаткових штрафних балів. А анулюватимуться бали тепер не через рік, а через два.

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