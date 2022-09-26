З 1 жовтня у Польщі подорожчають поштові послуги — Finance.ua
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З 1 жовтня у Польщі подорожчають поштові послуги

Особисті фінанси
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З 1 жовтня у Польщі подорожчають поштові послуги
З 1 жовтня у Польщі подорожчають поштові послуги
З початку жовтня у пунктах Poczta Polska діятимуть нові, вищі тарифи. Послуги стануть дорожчими через інфляцію, збільшення транспортних витрат і зростання цін на сировину, яку використовує компанія.
Про це пише Poczta Polska.
Так, уже з 1 жовтня Poczta Polska підвищить ціни на відправлення по країні листів та посилок. Компанія пояснює це зростанням витрат і зменшенням кількості доставлених листів.

Нові тарифи

У новому прейскуранті відправлення звичайного листа у форматі S коштуватиме 3,90 злотих, що на 30 грош більше, ніж зараз. Рекомендований лист S подорожчає з 6,50 до 6,80 злотих, посилка формату А — з 12 до 13 злотих, а підтвердження про отримання — з 2,80 до 3 злотих.
Для формату L, тобто посилок до 2 кілограмів, як і для економних листів, тариф не зміниться і становитиме 8 злотих.
При цьому ціни на закордонні відправлення залишаться без змін.
Повний прайс-лист, який діятиме з жовтня, можна знайти на сайті Poczta Polska.
У своєму повідомленні Poczta Polska намагається заспокоїти поляків і переконати, що для пересічного жителя країни, який надсилає все менше листів, це не становитиме практично жодного навантаження для гаманця — мовиться про витрати у кілька злотих протягом року. В той час, як для самої компанії здорожчення послуг є важливим кроком.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Телеканал 24
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