У Варшаві тепер можна обміняти українські права — Finance.ua
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У Варшаві тепер можна обміняти українські права

Особисті фінанси
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У Варшаві тепер можна обміняти українські права
У Варшаві тепер можна обміняти українські права
Відокремлений підрозділ ДП «Документ» у Варшаві впроваджує послугу обміну водійського посвідчення для громадян України в Польщі.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт варшавського підозділу підприємства, скористатися послугою можливо лише при наявності попередньо виданого посвідчення.
Фізична наявність документа (навіть зіпсованого) є обов’язковою.
Обмін посвідчення водія здійснюється:
  • у разі непридатності його для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);
  • у разі зміни персональних даних власника (прізвище, ім’я, по батькові, стать);
  • за бажанням власника (з метою уточнення персональних даних латинськими літерами, зміни відцифрованого образу обличчя тощо).
Обмін простроченого посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки, проводиться без складення іспитів за умови, якщо водій скоїв за цей час не більше 2-х адмінправопорушень і жодного за ст. 286 Кримінального кодексу України.
Термін дії нового посвідчення водія — 30 років.
Посвідчення водія друкується на місці і видається відразу після оформлення.
Необхідний перелік документів:
  1. паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації (у разі надання ID-картки без відомостей місця реєстрації на безконтактному електронному носії надається довідка про реєстрацію місця проживання особи, при умові, що з дати його видачі не пройшло 30 календарних днів);
  2. довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС);
  3. наявне посвідчення водія. У разі, якщо наявне посвідчення видане до 2013 року, додатково проводиться запит-підтвердження дійсності посвідчення за місцем видачі. Час надання послуги збільшується на час отримання відповіді на запит;
  4. документ, що підтверджує зміну прізвища, ім’я (у разі зміни особистих даних).
Перелік документів для обміну посвідчення водія (у разі наявності раніше отриманого посвідчення водія на території України) для іноземців:
  1. один із документів, що підтверджує право перебування на території України:
  2. посвідка на постійне проживання;
  3. посвідки на тимчасове проживання;
  4. посвідчення біженця;
  5. посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
  6. посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;
  7. ідентифікаційний код (оригінал або копія) у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС;
  8. наявне посвідчення водія;
  9. документ, що підтверджує зміну прізвища, ім’я (у разі зміни особистих даних).
Медична довідка на час дії воєнного стану від іноземців також не вимагається.
Вартість обміну посвідчення водія
Видача, обмін національного посвідчення водія — 254,00 грн.
Сервісна послуга підприємства — 420,00 зл.
Щоб оплатити послуги через он-лайн сервіс бажано мати картку українського банку з достатнім лімітом для платежів в інтернеті.

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