У Варшаві тепер можна обміняти українські права — Finance.ua

У Варшаві тепер можна обміняти українські права Вчора 09:36 — Особисті фінанси

У Варшаві тепер можна обміняти українські права

Відокремлений підрозділ ДП «Документ» у Варшаві впроваджує послугу обміну водійського посвідчення для громадян України в Польщі.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт варшавського підозділу підприємства, скористатися послугою можливо лише при наявності попередньо виданого посвідчення.

Фізична наявність документа (навіть зіпсованого) є обов’язковою.

Обмін посвідчення водія здійснюється:

у разі непридатності його для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);

у разі зміни персональних даних власника (прізвище, ім’я, по батькові, стать);

за бажанням власника (з метою уточнення персональних даних латинськими літерами, зміни відцифрованого образу обличчя тощо).

Обмін простроченого посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки, проводиться без складення іспитів за умови, якщо водій скоїв за цей час не більше 2-х адмінправопорушень і жодного за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Термін дії нового посвідчення водія — 30 років.

Посвідчення водія друкується на місці і видається відразу після оформлення.

Необхідний перелік документів:

паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації (у разі надання ID-картки без відомостей місця реєстрації на безконтактному електронному носії надається довідка про реєстрацію місця проживання особи, при умові, що з дати його видачі не пройшло 30 календарних днів); довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС); наявне посвідчення водія. У разі, якщо наявне посвідчення видане до 2013 року, додатково проводиться запит-підтвердження дійсності посвідчення за місцем видачі. Час надання послуги збільшується на час отримання відповіді на запит; документ, що підтверджує зміну прізвища, ім’я (у разі зміни особистих даних).

Перелік документів для обміну посвідчення водія (у разі наявності раніше отриманого посвідчення водія на території України) для іноземців:

один із документів, що підтверджує право перебування на території України: посвідка на постійне проживання; посвідки на тимчасове проживання; посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист; ідентифікаційний код (оригінал або копія) у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС; наявне посвідчення водія; документ, що підтверджує зміну прізвища, ім’я (у разі зміни особистих даних).

Медична довідка на час дії воєнного стану від іноземців також не вимагається.

Вартість обміну посвідчення водія

Видача, обмін національного посвідчення водія — 254,00 грн.

Сервісна послуга підприємства — 420,00 зл.

Щоб оплатити послуги через он-лайн сервіс бажано мати картку українського банку з достатнім лімітом для платежів в інтернеті.

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