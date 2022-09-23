Ще в одному польському місті українці можуть оформити закордонний паспорт — Finance.ua

Ще в одному польському місті українці можуть оформити закордонний паспорт Вчора 18:31 — Особисті фінанси

У Вроцлаві розпочали прийом документів на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Як повідомили в Генеральному консульстві України у Вроцлаві така послуга поки діє в тестовому режимі, тому кількість звернень є обмежено, пише social.com.ua.

Послугою можуть скористатися українці від 12 років, які проживають на території Нижньосілезького, Опольського, Любуського та Великопольського воєводств. Прийом документів здійснюється за попереднім записом.

Зробити це можна в розділі «Оформлення закордонного паспорта» за посиланням

Після реєстрації на телефон має надійти SMS з посиланням для підтвердження відвідування.

Для оформлення закордонного паспорта потрібно подати такі документи:

1. Заповнена заява;

2. Закордонний паспорт — оригінал та копія першої сторінки;

3. Внутрішній паспорт — копії усіх сторінок з відмітками (для осіб, які досягли 14-річного віку);

4. Оригінал та копія:

— документа, що підтверджує постійне або тимчасове перебування заявника за кордоном

— документа, який підтверджує місце реєстрації заявника на території Польщі.

5. Одну фотокартку розміром 10×15 см (білий фон, експозиція обличчя — 70%).

6. Документ, що підтверджує сплату консульського збору (після перевірки відповідності поданих під час прийому у консульстві документів консульська посадова особа надасть реквізити для здійснення оплати консульського збору).

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