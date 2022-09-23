Ще в одному польському місті українці можуть оформити закордонний паспорт — Finance.ua
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Ще в одному польському місті українці можуть оформити закордонний паспорт

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У Вроцлаві розпочали прийом документів на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Як повідомили в Генеральному консульстві України у Вроцлаві така послуга поки діє в тестовому режимі, тому кількість звернень є обмежено, пише social.com.ua.
Послугою можуть скористатися українці від 12 років, які проживають на території Нижньосілезького, Опольського, Любуського та Великопольського воєводств. Прийом документів здійснюється за попереднім записом.
Зробити це можна в розділі «Оформлення закордонного паспорта» за посиланням.
Після реєстрації на телефон має надійти SMS з посиланням для підтвердження відвідування.
Для оформлення закордонного паспорта потрібно подати такі документи:
1. Заповнена заява;
ЗАЯВА-АНКЕТА
2. Закордонний паспорт — оригінал та копія першої сторінки;
3. Внутрішній паспорт — копії усіх сторінок з відмітками (для осіб, які досягли 14-річного віку);
4. Оригінал та копія:
— документа, що підтверджує постійне або тимчасове перебування заявника за кордоном
— документа, який підтверджує місце реєстрації заявника на території Польщі.
5. Одну фотокартку розміром 10×15 см (білий фон, експозиція обличчя — 70%).
6. Документ, що підтверджує сплату консульського збору (після перевірки відповідності поданих під час прийому у консульстві документів консульська посадова особа надасть реквізити для здійснення оплати консульського збору).
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За матеріалами:
Finance.ua
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