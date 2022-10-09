Кого шукають роботодавці: в центрі зайнятості назвали найбільш затребувані професії — Finance.ua

Кого шукають роботодавці: в центрі зайнятості назвали найбільш затребувані професії Вчора 09:11 — Особисті фінанси

Кого шукають роботодавці: в центрі зайнятості назвали найбільш затребувані професії

Роботодавці в Україні зараз найбільше потребують кваліфікованих робітників, водіїв, працівників у сфері сільського господарства та фахівців для ремонту військової техніки.

Про це поінформувала в ефірі загальнонаціонального телемарафону директорка департаменту Державного центру зайнятості Любов Бершадська, відповідаючи на запитання, які професії зараз є найбільш затребуваними.

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"У нас протягом кількох років тенденції не змінюються. Це вакансії: робітники з інструментом та кваліфіковані робітники. Роботодавці потребують досить велику кількість людей, які уміють працювати з інструментом: це токарі, фрезерувальники. Враховуючи те, що ми зараз у стані війни, і потрібно ремонтувати техніку — також є питання щодо підбору кваліфікованих працівників. Крім того, ніколи не виходило з п’ятірки сільське господарство, — зазначила Бершадська.

Вона уточнила, що, попри війну, сільськогосподарські роботи не зупинялися, а тому роботодавці шукали трактористів, людей на збір урожаю (на так звані сезонні роботи).

«Завжди є потреба у водіях, вона зараз також нагальна. Соціальна сфера не відстає», — додала Бершадська.

Вона нагадала, що в середині вересня в Україні запрацював Єдиний портал вакансій , який об’єднує дані Державної служби зайнятості, ресурсів пошуку роботи work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com.

Портал спрощує пошук потрібної вакансії, інформацію можна отримувати в режимі онлайн. Наразі на порталі вже понад 120 тис. вакансій.

Бершадська нагадала, що на початку повномасштабної війни в Україні обвалився ринок праці, і вакансій було в рази менше. А зараз економіка потроху пожвавлюється.

«Статус безробітного мали більше ніж 700 тисяч осіб. Це менше, ніж у минулому році, але є й об’єктивні причини. Дуже багато людей, які виїхали за кордон. Є велика кількість територій, які не підконтрольні Україні, але повертаються поступово. Хоча ми не припиняємо обслуговування громадян, якщо вони звертаються з територій, де ведуться бойові дії, чи тимчасово окуповані, але пошук роботи в повній мірі ми там провести не можемо. Тому протягом дев’яти місяців було більше як 700 тисяч, а станом на 1 жовтня це 260 тисяч», — сказала вона.

Довідка Finance.ua:

експерти вважають, що очікувати на масове підвищення заробітних плат восени не варто. Все залежить від ситуації на фронтах. Якщо буде ескалація, чергова спроба окупації Київської області та інших великих міст, роботодавці обмежать усі інвестиції та заморозять процес працевлаштування нових працівників;

восени велика кількість вакансій збережеться в обробній промисловості та торгівлі. Найпопулярнішими професіями на час війни будуть будівельники, комунальники та водії. Також зростає попит на робітничі спеціальності.

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