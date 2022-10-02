Хто і скільки зароблятиме в Україні у жовтні - експерти — Finance.ua
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Хто і скільки зароблятиме в Україні у жовтні - експерти

Особисті фінанси
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Експерти вважають, що очікувати на масове підвищення заробітних плат восени не варто. Все залежить від ситуації на фронтах. Якщо буде ескалація, чергова спроба окупації Київської області та інших великих міст, роботодавці обмежать усі інвестиції та заморозять процес працевлаштування нових працівників.
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«Деякі представники бізнесу відкладали активності до бізнес-сезону. Але чи значним буде пожвавлення, наскільки помітно воно позначиться на кількості вакансій, говорити зарано», — каже експертка ринку праці Руслана Березівська.
Ймовірно, восени збільшиться кількість вакансій у сферах маркетингу та реклами. Також спостерігається тенденція, коли зарплати підвищують на рівень січня 2022 року і тим, хто відіграє важливу роль у житті компанії. Це співробітники, які приносять величезний прибуток, на яких побудовано бізнес-процеси.
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Масової індексації зарплат усім кілька разів на рік, як це було до повномасштабної війни, не очікується. На це бізнес просто не має коштів.
Що відбувається на ринку праці зараз?
Державна служба статистики не публікує дані про середні зарплати та кількість працівників з початку повномасштабної війни. Однак днями ці дані показав Пенсійний фонд. Вони збирають єдиний соціальний внесок (сплачується з кожної зарплати), тому мають усі цифри.
Зарплати зросли лише в одній галузі: державне управління та оборона. І таке зростання відбулося лише за рахунок військових (їм належить доплата до зарплати в розмірі 30 тис. грн за роботу в тилу та 100 тис. грн для тих, хто перебуває на передовій).
До повномасштабної війни в цій галузі вони в середньому отримували 18,9 тис. грн., а зараз — 30,2 тис. грн.
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У фінансовій та страховій діяльності заробітна плата, навпаки, зменшилася — з 27,1 тис. до 24,6 тис. грн. У професійній та науковій діяльності середня зарплата знизилася з 20,7 тис. до 20,1 тис. грн. Найменша зарплата в опублікованій статистиці ПФУ — у будівництві. Водночас із минулого року сума знизилася з 11,6 тис. до 10,9 тис. грн. В оптовій торгівлі заробляють у середньому 11,5 тис. грн, хоча торік ця цифра була на рівні понад 12 тис. грн.
Загальна кількість працюючих (тих, хто водночас сплачує внески до ПФУ), знизилася з 9,8 млн до 8,5 млн осіб. Тобто щонайменше 1,3 млн осіб стали безробітними.
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За матеріалами:
Обозреватель
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