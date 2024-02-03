Категорії розробників, де найменша та найбільша конкуренція (інфографіка) — Finance.ua

Категорії розробників, де найменша та найбільша конкуренція (інфографіка) Вчора 09:14 — Особисті фінанси

Категорії розробників, де найменша та найбільша конкуренція (інфографіка)

C++ — найменш конкурентна з великих категорій для розробників.

Про це повідомив в Telegram сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

Зазначається, що вакансії в цій категорії, які зараз онлайн, а їх близько 170, в середньому мають 3 відгуки (медіана). Щоправда, середній рівень досвіду, який потрібен в цих вакансіях — 3,5 роки.

Нижча конкуренція лише у більш нішевих ERP та Scala (і вимоги за досвідом там ще вищі). Фронтендерам — найскладніше, половина вакансій мають більші 81 відгуку.

Але серед усіх категорій найбільш конкурентні досі Manual QA. Половина таких вакансій має принаймні 140 відгуків.

Інфографіка: Djinni

Також аналітики Djinni порівняли найми за 2022 і 2023 в технічних категоріях і дійшли висновку, що якщо у категорії найнятих кандидатів вища зарплата, то і досвід вищий.

Інфографіка: Djinni

Категорії в верхньому лівому кутку — ті, в яких виріс середній досвід найнятих кандидатів, але зарплата знизилась. Це .NET (+1 рік досвід і -$200 середньої зп) та Data Analyst (плюс півроку і мінус $100).

Категорій, в яких знизився середній досвід, але виросла зарплата, взагалі нема. Але є плюс в зарплатах при тому ж середньому досвіді — це DevOps, Unity, C++ та Data Engineer.

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Вищі зарплати також у Java, Golang i Node. js розробників, але і вищий досвід, у Java — на 2 роки (в 2022 медіанний досвіду найнятих кандидатів був 3 роки, зараз — 5).

Найбільше падіння в зарплаті — в категорії Security: середній досвід найнятих у 2023 кандидатів 1.5 роки (у 2022 був 3), а середня зарплата знизилась з $2500 до $1000.

Колір на графіку показує зміну в кількості наймів. Зелений — найнятих кандидатів у 2023 більше. Але таких категорій лише 3.

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Нагадаємо, як свідчить дослідження DOU, медіанна зарплата тестувальника, на відміну від зарплати розробника, за останні пів року не змінилася — вона складає $2000.

Медіанна зарплата розробників зменшилася вперше з початку повномасштабного вторгнення. Зниження торкнулися фахівців усіх рівнів, крім Lead+.

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