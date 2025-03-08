Капітальні інвестиції в Україні зросли: які галузі та регіони залучили найбільше коштів — Finance.ua

Капітальні інвестиції в Україні зросли: які галузі та регіони залучили найбільше коштів Сьогодні 08:08 — Казна та Політика

Капітальні інвестиції в Україні зросли: які галузі та регіони залучили найбільше коштів

Капітальні інвестиції у 2024 році склали 534,4 млрд грн, що на 35,1% більше, ніж у 2023 році.

Про це пише голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.

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Джерела фінансування

Гетманцев зауважив, понад 71,0% від загальної суми капітальних інвестицій здійснено за рахунок власних коштів підприємств та організацій (379,6 млрд грн).

10,9% - кошти державного бюджету (майже 58,2 млрд грн);

понад 6,1% - кошти населення, вкладені у будівництво житла (близько 32,7 млрд грн);

5,7% - кошти місцевих бюджетів (30,7 млрд грн);

3,8% - за рахунок кредитів банків та інших позик (менше 20,5 млрд грн).

Водночас, усього 0,1% капітальних інвестицій, або 240,8 млн грн (менше 6 млн. доларів за офіційним курсом) профінансовано за кошти інвесторів-нерезидентів.

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За словами Гетманцева, ситуація трохи покращилась тільки у IV кварталі, протягом якого нерезиденти здійснили капітальних інвестицій на суму 134,5 млн грн, тоді як за перші дев’ять місяців — лише на 106,2 млн. грн.

Куди спрямовані інвестиції

За видами економічної діяльності найбільше капітальних інвестицій традиційно здійснено у промисловості — 39,1% (209,1 млрд грн).

На другому місці — сфера державного управління та оборони, а також обовʼязкового соціального страхування — 11,4% (майже 61,0 млрд грн).

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Далі у п’ятірці — транспортний сектор (8,8%, 46,8 млрд грн), торгівля, а також ремонт автотранспортних засобів (8,3%, 44,2 млрд грн), сільське, лісове та рибне господарство (8,0%, 42,9 млрд грн).

Основна частина капітальних інвестицій — 95,3% (376,9 млрд грн) — була спрямована в матеріальні активи:

32,3% (127,9 млрд грн) інвестували у машини, обладнання та інвентар;

28,1% (111,0 млрд грн) — в інженерні споруди;

11,3% (44,5 млрд грн) — у нежитлові будівлі;

10,2% (40,5 млрд грн) — у транспортні засоби.

Решта 4,7% (18,5 млрд грн) пішла на нематеріальні активи, зокрема 3,5% (13,7 млрд грн) — на програмне забезпечення та бази даних.

У регіональному розрізі безумовним лідером за обсягом капітальних інвестицій залишається Київ (199,6 млрд грн), на який припадає 37,4% від їх загального обсягу по країні.

До п’ятірки лідерів входять також такі області:

Дніпропетровська (9,5%, 50,8 млрд грн);

Київська (9,1%, 48,4 млрд грн);

Львівська (4,8%, 25,7 млрд грн);

Харківська (3,9%, 20,8 млрд грн).

Нагадаємо, Кабмін затвердив Секторальні портфелі публічних інвестиційних проєктів на основі Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій (SPP).

Це рішення визначає пріоритетні напрями інвестування та сприяє ефективному використанню ресурсів для відновлення країни.

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