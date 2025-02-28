Bloomberg: міжнародні інвестори почали купувати всі види активів, пов’язаних з рф — Finance.ua

Bloomberg: міжнародні інвестори почали купувати всі види активів, пов’язаних з рф Сьогодні 16:30 — Фондовий ринок

Bloomberg: міжнародні інвестори почали купувати всі види активів, пов’язаних з рф

Після старту переговорів між рф і США, міжнародні інвестори почали купувати всі види активів, пов’язаних з росією.

Про це пише Bloomberg.

Як відзначає агенція, сотні мільярдів російських активів все ще заморожені американськими санкціями. Тож інвестори намагаються знайти обхідний шлях. Приміром, вони звертаються до гонконгського ринку і скуповують там акції United Co. Rusal International PJSC — московського алюмінієвого гіганта. Це відбувається настільки стрімко, що ціна підскочила на 75% цього місяця. У Відні вони скупили акції австрійського банку Raiffeisen Bank International AG, що має дочірню компанію в москві, на 35% цього року; а в Будапешті — підняли акції OTP Bank Nyrt, який все ще працює в росії, на 11%.

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Те ж саме відбувається і на валютних ринках. У Казахстані, головному торговому партнері росії, цього місяця тенге зміцнився приблизно на 4%, що є одним з найбільших показників серед валют у світі.

Як розповів агенції партнер Morgan, Lewis & Bockius у Нью-Йорку, юрист з цінних паперів Григорій Маринічев, до нього масово звертаються клієнти, зацікавлені у торгівлі на російських ринках. Переважно це хедж-фонди, сімейні офіси та приватні інвестори.

«Вони хочуть бути першими в торгівлі. Але наразі ми мало що можемо їм сказати, окрім того, щоб слідкували за новинами», — сказав Маринічев.

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На закритих російських ринках ціни на акції та обсяги торгів також стрімко зростають. Рубль з початку року зріс на 15% по відношенню до долара США, пише агенція.

Але торгівля цими активами доступна лише для місцевих жителів та інвесторів з так званих дружніх юрисдикцій, які не мають жодних санкцій проти росії, таких як ОАЕ та Казахстан.

До війни іноземні інвестори володіли російськими акціями та державними облігаціями на суму близько 150 мільярдів доларів, а активи були основною складовою більшості індексів ринків, що розвиваються. Більшість цих грошей з тих пір було вилучено або потрапило в пастку на банківські рахунки нерезидентів у москві, зазначає Bloomberg.

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Як пише агенція, торгівля активами, пов’язаними з росією, може бути сірою зоною закону. Портфельний менеджер GAM UK Ltd. у Лондоні Пол Макнамара розповів, що отримав повідомлення від банкірів, які пропонували рублеві облігації, які до повномасштабної війни рф в Україні продавали такі організації, як Європейський банк реконструкції та розвитку та Світовий банк, ціни на які можна отримати за запитом.

Цінні папери не підпадають під санкції, але інвестування в них вимагатиме переговорів сказав він. Поки що він тримається осторонь від цього.

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