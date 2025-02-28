НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще 7 кейсів — Finance.ua

НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще 7 кейсів Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще 7 кейсів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще 7 кейсів.

Про це йдеться у повідомленні комісії.

Наразі у списку вже 414 SCAM-проєктів, які можна переглянути за посиланням.

Список було доповнено наступними сумнівними проєктами: King Academy, Asia-Inside, Crystal Ball Markets, Landson Financial Holding S.A., UTEX, Alpine Funded, Aura Funded.

Комісія нагадує потенційним інвесторам про важливість базової оцінки ризиків перед тим, як інвестувати.

Як повідомляли Українські Новини, НКЦПФР інформує , що з початку 2024 року припиняє ведення Державного реєстру фінансових установ у зв’язку із втратою чинності закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

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