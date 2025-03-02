Уряд затвердив механізм розподілу коштів на фінансування публічних інвестиційних проєктів — Finance.ua

Уряд затвердив механізм розподілу коштів на фінансування публічних інвестиційних проєктів Сьогодні 13:43 — Казна та Політика

Уряд затвердив механізм розподілу коштів з держбюджету на фінансування публічних інвестиційних проєктів з Єдиного портфелю публічних інвестицій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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28 лютого 2025 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання розподілу публічних інвестицій».

Що передбачає документ

Документ передбачає запровадження механізму розподілу коштів державного бюджету України на підготовку і реалізацію публічних інвестиційних проектів.

Єдиний проєктний портфель передбачає пріоритезацію інвестпроєктів та формується відповідно до їх важливості для стратегічних цілей держави і регіональних потреб громад.

Також схвалена Урядом постанова передбачає створення Міжвідомчої комісії, яка займатиметься розподілом коштів на фінансування інвестиційних проєктів з держбюджету або з державною підтримкою.

Міжвідомчу комісію очолить Міністр фінансів України, до неї також увійдуть представники Мінфіну, Мінекономіки, Мінрозвитку, МОЗ, МОН, Міненерго, Мінцифри, культури і стратегічних комунікацій, Мінсоцполітики, МВС, МЗС, Мін’юсту, Міндовкілля, Мінагрополітики, Мінмолодьспорту, Мінветеранів.

Прийняття постанови передбачено Дорожньою картою реформування управління публічними інвестиціями на 2024−2028 роки та Меморандумом з МВФ про економічну та фінансову політику від 4 жовтня 2024 року.

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