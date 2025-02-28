Фінські інвестори зацікавилися будівництвом сміттєспалювального заводу в Обухові — Finance.ua

Фінські інвестори зацікавилися будівництвом сміттєспалювального заводу в Обухові Сьогодні 08:33 — Фондовий ринок

До Обухова завітала делегація фінських бізнесменів та представників Посольства Фінляндії в Україні. Вони обговорили з місцевою владою перспективи будівництва сучасного сміттєспалювального заводу.

Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина» із покликанням на пресслужбу Обухівської міської ради.

Делегація разом з представниками громад району та області відвідала підприємство «Обухівміськвторресурси». Гості мали змогу особисто ознайомитися з роботою підприємства, яке спеціалізується на зборі, сортуванні та переробці твердих побутових відходів.

Основною метою їхнього візиту стало вивчення можливостей будівництва сміттєспалювального заводу в Обухові, що дозволило б не лише ефективніше утилізовувати відходи, а й генерувати енергію для міста.

Фінська сторона зацікавлена в інвестуванні в екологічно чисті технології та готова розглянути шляхи співпраці, які допоможуть розв’язати проблему відходів, зменшити навантаження на полігони та зробити наші громади ще більш екологічними і комфортними для життя.

Створення такого заводу покращить екологічну ситуацію та стане прикладом впровадження сучасних європейських рішень у сфері переробки відходів в Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.