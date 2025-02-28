Фінські інвестори зацікавилися будівництвом сміттєспалювального заводу в Обухові — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінські інвестори зацікавилися будівництвом сміттєспалювального заводу в Обухові

Фондовий ринок
43
До Обухова завітала делегація фінських бізнесменів та представників Посольства Фінляндії в Україні. Вони обговорили з місцевою владою перспективи будівництва сучасного сміттєспалювального заводу.
Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина» із покликанням на пресслужбу Обухівської міської ради.
Делегація разом з представниками громад району та області відвідала підприємство «Обухівміськвторресурси». Гості мали змогу особисто ознайомитися з роботою підприємства, яке спеціалізується на зборі, сортуванні та переробці твердих побутових відходів.
Основною метою їхнього візиту стало вивчення можливостей будівництва сміттєспалювального заводу в Обухові, що дозволило б не лише ефективніше утилізовувати відходи, а й генерувати енергію для міста.
Фінська сторона зацікавлена в інвестуванні в екологічно чисті технології та готова розглянути шляхи співпраці, які допоможуть розв’язати проблему відходів, зменшити навантаження на полігони та зробити наші громади ще більш екологічними і комфортними для життя.
Створення такого заводу покращить екологічну ситуацію та стане прикладом впровадження сучасних європейських рішень у сфері переробки відходів в Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.