Країни — лідери Європи за обсягами інвестицій Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Країни — лідери Європи за обсягами інвестицій

Сучасні європейці, з їхнім наявним доступом до розвинених фінансових ринків та стабільної правової системи, активно вкладають кошти в різні сфери. Найбільше їх цікавлять нерухомість, технології, зелений бізнес та цінні папери.

Про це сказано в статті Finance.ua У що інвестують європейці

У сфері інвестицій в зелені технології лідерами є Данія, Нідерланди, Швеція. В зазначених країнах інвестори активно підтримують проєкти в галузі сталого розвитку, відновлювальної енергетики та енергоефективності.

Вони зацікавлені у виділенні великих сум на інноваційні стартапи, на технології, що сприяють зниженню викидів вуглецю, що поліпшують екологічну ситуацію.

На промисловості та нерухомості більше зосереджені в Німеччині та Франції. Німеччина з її високим рівнем урбанізації та стабільною економікою привертає суттєві інвестиції в нерухомість (житлову та комерційну).

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Франція, першочергово Париж, є дуже популярними напрямками для вкладень в нерухомість. Та й місцеві промпідприємства часто, особливо в контексті технологічної модернізації, виступають популярними об’єктами для капіталовкладень.

Одним з провідних центрів інвестицій у технологічні стартапи та фінансовий сектор лишається Велика Британія. Наприклад, Лондон виступає важливим фінансовим хабом, де здійснюються не лише інвестиції в популярні стартапи, а й у сферу фінпослуг та зокрема технологій (фінтех).

Якщо подивитися на графік, який відображає розподіл інвестицій серед європейців за різними категоріями, можна побачити, що, все ж таки, більша частина коштів спрямовується до пенсійних фондів, а альтернативні інвестиції, такі як мистецтво чи криптовалюти, займають меншу частку.

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