Кабмін збільшив кількість бюджетних місць на окремі спеціальності — Finance.ua

Кабмін збільшив кількість бюджетних місць на окремі спеціальності
Кабінет Міністрів збільшив державне замовлення у 2024 році на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів для забезпечення країни фахівцями за найбільш затребуваними спеціальностями на ринку праці.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки України.
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Відтак протягом 2024−2027 років зросте кількість бюджетних місць для здобуття освіти у сферах:
- охорони здоров’я;
- воєнних наук;
- національної безпеки і безпеки державного кордону;
- транспорту та будівництва;
- легкої промисловості та інших.
За словами першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки України Юлії Свириденко, понад два роки повномасштабної війни вплинули на ринок праці. Закономірно, нині на ньому затребувані фахівці у сфері безпеки та оборони, медики, будівельники, працівники сфери транспорту та логістики.
«Провівши аналітику ринку праці, ми збільшили державне замовлення за деякими галузями знань, аби воно відповідало тенденціям й могло покрити запит роботодавців», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
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При формуванні середньострокового прогнозу на 2024−2027 роки Мінекономіки враховувало поточні реалії ринку праці та відповідні потреби у фахівцях, Ukrainian Facility Plan, опитування роботодавців та макропрогноз, прогноз від Міжнародної організації праці, потреби фахівців для інвестиційних проєктів, органічного відновлення економіки, припущень продуктивності праці та міграційних потоків.
Зокрема, у 2024 році збільшується державне замовлення на підготовку фахівців:
за галузями:
- «Охорона здоров’я» на 1112 осіб;
- «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» на 640 осіб;
за спеціальностями:
- «Медицина» на 523 особи;
- «Терапія та реабілітація» на 314 осіб;
- «Медична психологія» на 90 осіб;
- «Технології медичної діагностики та лікування» на 44 особи.
У сфері «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» навчатися за державний кошт зможуть на 640 українців більше.
Довідка Finance.ua:
- через надмірний ажіотаж до навчання в аспірантурі серед чоловіків призовного віку Міністерство освіти і науки України змінює правила вступу на третій рівень вищої освіти;
- за останні кілька років в Україні вартість контрактного навчання зросла в середньому на 83%;
- вісім українських університетів випустили за ІТ-спеціальностями 3484 студентів цього року. З них майже 2000 — випускники КПІ ім. І. Сікорського.
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