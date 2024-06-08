Юристка пояснила, чи матиме право на відстрочку від мобілізації студент, якого раніше відрахували з університету — Finance.ua

Юристка пояснила, чи матиме право на відстрочку від мобілізації студент, якого раніше відрахували з університету Сьогодні 17:17 — Особисті фінанси

Юристка пояснила, чи матиме право на відстрочку від мобілізації студент, якого раніше відрахували з університету

Від 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію . Він передбачає суттєві зміни в мобілізаційному законодавстві, зокрема обмежує право на отримання відстрочки студентами.

Юристка Галина Токмач пояснила , чи матиме право на відстрочку студент, який раніше вже навчався на бакалавра, але був відрахований.

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За її словами, якщо відрахування не пов’язане з завершенням навчання, значить, особа не здобула освітній рівень бакалавра. І відповідно єдиним раніше здобутим рівнем освіти є профільна середня освіта.

Вона також пояснила, чи обов’язково такому чоловіку потрібно поновлюватись в ЗВО, щоб мати відстрочку.

«Ви можете вступити, як до університету з метою здобуття вищої освіти, так і до ПТУ з метою здобуття професійної (професійно-технічної) освіти. Поновлюватися на навчанні не обов’язково. Закон про мобілізацію не містить такої вимоги і також не містить будь-яких обмежень щодо спеціальності та віку здобувача освіти (лише щодо послідовності здобутого рівня освіти та форми навчання, тобто повинна бути денна чи дуальна)», — зазначила експертка.

Відповідно до пункту 58 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560, за наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов'язані (крім заброньованих) особисто подають на ім'я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5. Заява військовозобов'язаного підлягає обов’язковій реєстрації.

Додаток 5 — це довідка про здобувача освіти, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, або довідка закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури та довідка закладу охорони здоров’я про місце роботи на посаді лікаря-інтерна.

Згідно пункту 62 Порядку № 560 здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України «Про освіту», а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, надають до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній держаній електронній базі з питань освіти за формою, визначеною у додатку 9, та документи (нотаріально засвідчені копії документів), що підтверджують зарахування на навчання до інтернатури згідно з додатком 5.

«Отже, для отримання відстрочки ви маєте особисто подати письмову заяву та довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній держаній електронній базі з питань освіти за формою, визначеною у додатку 9», — пояснила Галина Токмач.

Таку довідку можна буде сформувати за посиланням

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