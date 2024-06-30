Найпопулярніші університети серед потенційних айтівців у 2024 році — Finance.ua
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Найпопулярніші університети серед потенційних айтівців у 2024 році

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Найпопулярніші університети серед потенційних айтівців у 2024 році
Найпопулярніші університети серед потенційних айтівців у 2024 році
Вісім українських університетів випустили за ІТ-спеціальностями 3484 студентів цього року. З них майже 2000 — випускники КПІ ім. І. Сікорського.
Про це повідомляє DOU, спираючись на дані, які отримав від восьми українських закладів вищої освіти.

Які університети у лідерах

Першу сходинку за кількістю ІТ-випускників займає КПІ ім. І. Сікорського, де шість ІТ-спеціальностей, які у 2024 році закінчили 1940 студентів, із них 1468 бакалаврів і 472 магістри.
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На другому місці найбільше таких випускників було в Інституті Комп’ютерних наук «Харківського політехнічного інституту», де вісім ІТ-спеціальностей, які цього року закінчили 568 осіб: 453 бакалаври та 115 магістрів.
На третій позиції серед лідерів перебуває Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, чий факультет інформаційних технологій закінчили 337 студентів: 217 бакалаврів і 120 магістрів.
Далі п’ятірка вишів виглядає так:
  • Інститут інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана: загальна кількість ІТ-випускників — 257, із них 161 бакалавр і 96 магістрів;
  • Факультет інформатики Національного університету «Києво-Могилянська академія» випустив 164 потенційних айтівців: 116 бакалаврів і 48 магістрів;
  • Сумський державний університет, який має кафедру інформаційних технологій, закінчили 104 ІТ-випускники: 60 бакалаврів і 44 магістри;
  • Український Католицький Університет, у якому готують за чотирма ІТ-спеціальностями, випустив 89 студентів, із них 66 бакалаврів і 23 магістри;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка, де можна здобути ІТ-спеціальність «Інформаційні системи та технології», має найменшу кількість ІТ-випускників — 25, усі вони бакалаври.

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За матеріалами:
dev.ua
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