Студентів-чоловіків, які відмовляться проходити базову військову підготовку, можуть відрахувати — Finance.ua
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Студентів-чоловіків, які відмовляться проходити базову військову підготовку, можуть відрахувати

Особисті фінанси
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Студентів-чоловіків, які відмовляться проходити базову військову підготовку, можуть відрахувати
Студентів-чоловіків, які відмовляться проходити базову військову підготовку, можуть відрахувати
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою студентів-чоловіків, які відмовляться проходити базовий військовий вишкіл, відтепер можуть відраховувати з навчальних закладів.
Про це йдеться в постанові уряду № 734 від 21 червня, передає hromadske.
Згідно з документом, практичну підготовку в межах вишколу повинні будуть пройти всі чоловіки які здобувають вищу освіту за денною або дуальною формою і які досягли 18-річного віку. Винятками будуть лише ті, хто:
  • визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;
  • до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
  • вже проходили військову службу;
  • мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.
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Якщо ж придатний до військової служби студент відмовиться від проходження практичної підготовки базового вишколу, то це буде підставою для його відрахування із закладу освіти.
Студентки також можуть проходити військовий вишкіл, однак для них він буде необов’язковим, тобто долучитися до нього вони зможуть за бажанням.
Нагадаємо, закон про мобілізацію, який став чинним 18 травня, пропонує замінити строкову службу на базову загальновійськову підготовку. Її метою згідно з документом є здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.
За матеріалами:
hromadske
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