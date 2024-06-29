За 5 років ціна на навчання в університетах України зросла на 83% — Finance.ua

За 5 років ціна на навчання в університетах України зросла на 83%
За останні кілька років в Україні вартість контрактного навчання зросла в середньому на 83%.
Про це пише the page з посланням на дані Державної служби статистики.
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- 2019 рік: +12,9%;
- 2020 рік: +15,2%;
- 2021 рік: +17,5%;
- 2022 рік: +7,2%;
- 2023 рік: +11,8%.
Наприклад, якщо у 2019 році середня ціна за рік навчання була близько 20 тис. гривень, то в 2023 році — 37 тис. гривень.
Найбільшим попитом користується програмування та юриспруденція, тут ставки можуть зростати на 10−20% в рік і більше.
Зокрема вартість річного контракту 2024 року для програмістів у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського досягла 54,9 тис. грн, що на 10% вище, ніж рік тому.
А ось навчання за спеціальністю «Право» у Національному юридичному інституті ім. Ярослава Мудрого у Харкові за рік зросло на 30,4%, і зараз коштує 41,35 тис. грн. на рік.
Хоча за цією спеціальністю найдорожче навчатися в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка — 62,8 тис. грн.
Нагадаємо, через надмірний ажіотаж до навчання в аспірантурі серед чоловіків призовного віку Міністерство освіти і науки України змінює правила вступу на третій рівень вищої освіти.
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