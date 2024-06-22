Чи треба студентам підтвержувати факт навчання для отримання пенсії по втраті годувальника: відповідь ПФУ — Finance.ua

Чи треба студентам підтвержувати факт навчання для отримання пенсії по втраті годувальника: відповідь ПФУ Сьогодні 20:36 — Особисті фінанси

Чи треба студентам підтвержувати факт навчання для отримання пенсії по втраті годувальника: відповідь ПФУ, Фото: pixabay.com

Діти, які втратили батьків, можуть отримувати пенсії по втраті годувальника. Зокрема, такий вид соціальної виплати надається студентам, які навчаються на денній формі навчання.

У Пенсійному фонді України розповіли, чи потрібно студентам, що її отримують, надавати довідку про навчання для продовження виплати.

«Діти, які навчаються за денною формою навчання, зокрема у вищих навчальних закладах, мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років (стаття 36 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“)», — зазначають спеціалісти ПФУ.

Виплата на наступний навчальний рік продовжується на підставі даних про навчання за денною формою, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти автоматично, тобто без необхідності надання довідки закладу освіти про продовження навчання.

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Нагадаємо, дітям пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Також внаслідок весняної індексації розмір мінімальної пенсії зріс на 364 гривні й тепер становить 2725 гривень. Така виплата встановлюється пенсіонерам, які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу.

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