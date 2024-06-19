В Європі кожен десятий серед молоді не навчається і не працює — Євростат Сьогодні 08:30 — Світ

В Європі кожен десятий серед молоді не навчається і не працює — Євростат

Кожен десятий житель Європи віком від 15 до 29 років не працює і не навчається (у ЄС цей показник позначають як NEET).

Про це свідчать дані Євростату.

За даними відомства, серед європейської молоді до цієї категорії відноситься 11,2% молодих людей. Це на 0,5% менше, ніж у 2022 році.

Зазначається, що протягом останніх 10 років кількість молоді, яка не здобуває освіту та не працює, скоротилась. У 2013 році цей показник в ЄС становив 16,1% і з того часу постійно скорочувався, за винятком 2020 року, коли відбулась сильна корекція показника внаслідок пандемії COVID-19 (з 12,6% у 2019 році до 13,8% у 2020 році, а потім на 13,1% у 2021 році).

Інфографіка: Євростат

У 2023 році рівень NEET серед молодих людей значно відрізнявся в країнах ЄС, коливаючись від 4,8% у Нідерландах до 19,3% у Румунії.

Дані показують, що в 2023 році третина країн ЄС вже була нижчою за цільовий показник 2030 року в 9%, а саме:

Нідерланди (4,8%);

Швеція (5,7%);

Мальта (7,5%);

Словенія (7,8%);

Люксембург (8,5%);

Ірландія (8,5%);

Данія (8,6%);

Німеччина (8,8%);

Португалія (8,9%).

Інфографіка: Євростат

Нагадаємо, мобілізація в Україні не є головною причиною безробіття та дефіциту кадрів. Значно більший вплив має переміщення українців. Як тих, хто через війну виїхав за кордон, так і внутрішньо переміщених осіб, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

У Німеччині з 1 червня набула чинності схема Chancenkarte («Карта можливостей»). Вона надає можливості кваліфікованим працівникам з країн, що не входять до Європейського Союзу, приїжджати в пошуках роботи.

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