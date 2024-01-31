Італійський регулятор звинуватив OpenAI у порушенні законів ЄС — Finance.ua
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Італійський регулятор звинуватив OpenAI у порушенні законів ЄС

Фондовий ринок
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Італійський регулятор звинуватив OpenAI у порушенні законів ЄС
Італійський регулятор звинуватив OpenAI у порушенні законів ЄС
Інструменти та методи збору даних про користувачів сервісу генеративного штучного інтелекту (ШІ) ChatGPT, що належить компанії OpenAI порушують закони Італії про охорону персональних даних.
Про це пише Bloomberg із посиланням на висновки Італійської служби захисту даних (DPA).
Як зазначає TechCrunch, OpenAI загрожує щонайменше багатомільйонний штраф.
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Висновки регулятора опубліковані після розслідування, яке було розпочато стосовно сервісу у березні 2023 року.
Регулятор не наводить подробиць, але заявляє, що зібрані дані дозволяють вказати на одне або кілька порушень законодавства ЄС.
У OpenAI є 30 днів на те, щоб відповісти на претензії наглядового органу. Компанії загрожує штраф до €20 млн або 4% річного обороту.
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Крім того, DPA вимагатиме від OpenAI внесення змін у способи обробки даних, загрожуючи припиненням послуг в ЄС.
Основні претензії DPA — витік персональних даних та проблеми з безпекою дітей.
Регулятор заявляє про відсутність правової основи для збору та обробки даних для навчання алгоритмів ChatGPT.
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У відповідь на рішення DPA OpenAI заявила, що її методи збору інформації відповідають GDPR та іншим законам про конфіденційність.
«Ми вживаємо додаткових заходів для захисту даних і конфіденційності користувачів. Ми хочемо, щоб наш ШІ дізнавався про світ, а не про приватних осіб. Ми активно працюємо над зменшенням кількості персональних даних, навчаючи наші системи, наприклад ChatGPT, яка також відхиляє запити на конфіденційну інформацію про людей», — йдеться у коментарі OpenAI.
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Нагадаємо, 31 березня минулого року Італійська служба захисту конфіденційності заблокувала чат-бот ChatGPT. Регулятор звинуватив ШІ-сервіс у незаконному зборі особистих даних і розпочав розслідування проти OpenAI.
Влада Італії заявляла, що OpenAI використовувала персональні дані для навчання ChatGPT, що викликає питання дотримання GDPR.
На початку травня OpenAI повідомила, що виконала вимоги італійського регулятора, що дозволило відновити роботу ChatGPT на території країни.
За матеріалами:
Forbes.ua
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